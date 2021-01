Mobilapplikációval segíti a lakóközösséget legújabb ingatlanfejlesztésében egy cég

Közösségi applikációval bővíti szolgáltatásait a LIVING. A Spaceflow mobil alkalmazás a cég Kassák Residence projektjében lesz először elérhető. Az alkalmazás célja, hogy megkönnyítse a lakók mindennapi életét és további kedvezményeket, előnyöket kínáljon számukra.

A közösségi szolgáltatások részeként a Kassák Residence lakóparkban vezeti be elsőként a LIVING a Spaceflow mobilapplikációt. A platformon elérhetők lesznek a napi hírek és aktualitások, a kerületben és a városban található programajánlókkal és a közérdekű információkkal kiegészítve, valamint a belső levelezési rendszeren keresztül folyamatosan kapcsolatban lehetnek a lakók a közös képviselővel, személyes kontakt igénye nélkül is, emellett a környékbeli kávézókban, éttermekben és edzőtermekben is kedvezményekre számíthatnak. Az applikációhoz való hozzáférést egy éven keresztül ingyen biztosítja a Kassák Residence lakói számára a cég.

