Több mint két évtized után újranyit a Tilos az Á szórakozóhely

Nemrég számoltunk be róla, hogy több kultikus hely is bezárásra - átmeneti vagy végleges - kényszerül, akad viszont olyan nagy múltú vendéglátóhely is, amely éppen most tér vissza a több évtizedes "téli álmából".

Újranyit a Mikszáth Kálmán téren 1995-ben bezárt Tilos az Á szórakozóhely.

A hír a Facebookon jelent meg a Tilos az Á 1990-1995 nevű zárt csoportban: "Úgy döntöttünk, hogy – amint azt a járványhelyzet engedi – újra megnyílik a Tilos az Á....Régóta foglalkoztat minket, hogy a Zappa Café nem mondja el megfelelően a hely igazi történetét. Aztán egyszer csak halljuk, hogy Pesten elbontják a Wichmann-kocsmát, és Budán a Márványmenyasszonyt. Ha ezen épületek lerombolását nem is tudjuk megakadályozni, de hisszük, hogy a magunk eszközeivel egy kis vidámságot mégis elő tudunk csalni." - írják a posztban.

Elsőként a felső teret nyitják ki, a pince, ami a nagyobb koncerteknek adott helyet csak később kelhet életre és lehet aktív része a budapesti kulturális életnek.

A Tilos az Á a rendszerváltás egy klasszikus underground szórakozóhelye volt 1990 és 1995 között Budapesten, a hely a nevét a Micimackóban szereplő tábláról kapta. Innen indult el a Tilos Rádió, a TÁP Színház, itt adta a legelső koncertjét a Quimby és itt lépett fel gyakran a Kispál és a Borz.

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Róka László