Így fog kinézni az új Népliget vasútállomás (képek)

Vitézy Dávid posztjában beszámolt róla, hogy a most meghozott döntéssel a Közvágóhíd és a Nádorkert után megindul a Déli Körvasút harmadik új megállójának építészeti tervezése is. A Népliget sarkában létesítendő új vasútállomás legfőbb funkciója az lesz, hogy a Tatabánya, Székesfehérvár, Pusztaszabolcs vagy éppen Gyömrő, Pécel irányából érkező elővárosi vonatok utasai elérhessék az M3-as metrót az Ecseri úti állomáson, vagy a népligeti Volánbusz-pályaudvart, illetve, hogy a jövőben akár vonattal a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér is elérhető legyen. Az Üllői út feletti vasúti hídtól keleti irányba, a Népliget zöld tömbje mellett húzódó peronokról a közeli lakótelepek, irodaházak, a 3-as villamos és az épülő új kézilabda-csarnok is megközelíthető lesznek és új bejárat nyílik délről a Népligetbe.

Az előzetes terveket a BFK és a NIF Zrt. három építészirodától is bekérte, ezek közül választották ki a győztes tervet, ami alapján a Paragram Studió és aSporaarchitects építészirodák tervezik meg az új budapesti vasúti megállót.

A cél, hogy minél rövidebben, egy fedett sétányon tudjanak átszállni vonatról metróra az utasok. Ezt szolgálja, hogy az M3-as metró felújítása során az Ecseri út állomásnak készül egy új kijárata a belvároshoz közelebbi végén az Üllői úti mentén, és a vasúti megálló elhelyezése is erre keresi a megoldást: a peronok az Üllői úttól északkeletre helyezkednek el, északkeleti végükről közelíthető meg a metróhoz és a 3-as villamoshoz vezető sétány, és itt lesz a helyi buszok megállója is. A peronok másik, délnyugati végén is lesz lejárat, erre lehet eljutni majd az új, sportcsarnokba és a Népliget melletti buszpályaudvarhoz.

Forrás: Vitézy Dávid közösségi oldala

Ahogy arról már többször beszámoltunk a fejlesztés új átszállási pontokat hoz létre, a Közvágóhídnál és Újbudán, a Nádorkertnél létesítendő megállók engedélyezési tervei már elkészültek, a Népliget állomás tervei a most elfogadott építészeti koncepció szerint készülhetnek el 2021 során. A Déli Körvasút fejlesztése a Déli összekötő vasúti híd átépítésével kezdődött, a régi két felszerkezet helyett három teljesen új épül és az első hídszerkezet már több mint félig elkészült. A vasúti pálya bővítése, a három új megálló, valamint egy Ferencváros állomás kapacitását növelő projekt tervezési fázisnál tart.