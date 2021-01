Nem valószínű, hogy pünkösd előtt kinyithatnak a szállodák és az éttermek

„Nehezen elképzelhető, hogy május előtt nyitás lesz. De nemcsak itthon, hanem Európa többi országában is, hiszen az átoltottság és a járvánnyal kapcsolatos adatok azt mutatják, hogy még egy darabig fennmaradnak a korlátozások” – mondta el a 24.hu -nak Flesch Tamás , a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke. A szakember szerint erre fel kell készíteni az érintetteket, ezért is küldtek körbe egy levelet a hazai szállodásoknak és éttermeseknek.

A kormányzati kommunikáció és a Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása szerint a jelenleg érvényben lévő korlátozások valószínűleg pünkösdig fennmaradnak.

Az MSZÉSZ elnöke elmondta, hogy a döntéshozóknak is jelezték, hogy ez az időszak még a mostani támogatások emelésével is nagyon nehéz lesz, mivel a zárva tartó szállodák is költségekkel járnak, és a szakképzett munkaerő megtartása is költséges. Finanszírozni, több hónapnyi bevétel nélkül lehetetlen. Az állami támogatásokkal is csak a károk enyhítése lehet a reális cél, teljes segítséget ezek sem jelentenek.

Mindent megteszünk azért, hogy mielőbb nyithassanak a hotelek, de sajnos ez egyértelműen az átoltottság és a napi új esetszám függvénye lesz.

A szakértő hozzátette, hogy az állami segítségről tovább tárgyalnak, erről Guller Zoltánnak, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójának az alábbi kéréseket küldték:

a bértámogatást emeljék meg 50 százalékról 75 százalékra,

legyen teljes járulékkedvezmény, hogy a dolgozók nettó bére növekedjen,

a tavalyi évben realizálódott havi felszolgálási díjat számítsák be a bértámogatásba,

a támogatásokat tartsák fenn a teljes újranyitásig és az azt követő három hónapban is,

az építményadót töröljék el erre az évre,

a turizmusfejlesztési hozzájárulás elengedését hosszabbítsák meg 2021 végéig.

"Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kormányzati kommunikáció, és az MTÜ tájékoztatása szerint, a jelenleg érvényben lévő korlátozások valószínűleg Pünkösdig fennmaradnak. Sajnos a járványhelyzet se hazánkban, se Európában nem javult, így a környező országok is folyamatosan hozzák meg a szigorító intézkedéseket. A szállodáknak, éttermeknek, a színházakhoz, mozikhoz, múzeumokhoz, stb. hasonlóan további zárva tartásra kell felkészülniük. Tudjuk, s jeleztük is a döntéshozóknak, hogy ez, a mostani támogatások emelésével is nagyon nehéz lesz. A zárva tartó szállodák is költségekkel járnak, s a szakképzett munkaerő megtartása is rendkívül költséges. Finanszírozni, több hónapnyi bevétel nélkül: lehetetlen. Az állami támogatásokkal is csak a károk enyhítése a cél, teljes segítséget ezek sem jelentenek. Mindent megteszünk azért, hogy mielőbb nyithassanak a hotelek, de sajnos ez egyértelműen az átoltottság és a napi új esetszám függvénye lesz. Addig pedig tovább tárgyalunk a minél jelentősebb állami segítség érdekében."

