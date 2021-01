Elkészült a gyártóépületből kialakítótt pesti irodaház

A kiépítési és rekonstrukciós munkálatok befejezésével 2020 őszén elkészült a Gizella Loft irodaház. Az ingatlan egykoron gyártóépületként szolgált, most közel 8500 négyzetméteren nyújt 4 méteres belmagasságú irodatereket. A Wing fejelsztésében megvalósuló projekt első bérlője a TÜV Rheinland InterCert Kft., akik 6 ezer négyzetmétert foglalnak el az épületben.

A Hungária körúton elhelyezkedő irodaház egy több épületből álló irodaparkban áll, és az itt található 1970-es években épült 9-es épület átalakítása és teljes felújítása után Gizella Loft néven működik tovább. A rekonstrukció során az épületszerkezet teljes mértékben megtartásra került, így a bérlők úgy költözhetnek be vadonatúj belső kialakítású irodájukba, hogy nagy volumenű bontással és szerkezetépítéssel nem terhelte a fejlesztő az épületet.

Az irodaházat a felújítás során a környezetvédelmi normáknak megfelelően alakították ki, energiatakarékos LED világítással, hőszivattyús gépészeti rendszer alkalmazásával és energiatakarékos automatikai rendszer beépítésével modernizálták a komplexumot. A Portfolio Ingatlan Adatbázis alapján 11-13 eurós havi négyzetméterenkénti bérleti díj mellett bérlehető az ingaltan.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 08. 09. Jelentős bérbeadás a Hungária körúton

A TÜV Rheinland irodáiban a vállalat elképzeléseinek megfelelően különböző méretű telefon- és tárgyalószobák is helyet kaptak, amelyek egy központi rendszeren keresztül foglalhatók. Az épület a TÜV Rheinland irodaközpontja mellett helyt ad a TÜV Rheinland központi vizsgálati laboratóriumának is, a lehetséges laboratóriumi vizsgálatok teljes spektruma magába foglalja a hőtani, fénytechnikai, elektromágneses, nagyfeszültségű, IP védelmi, háztartási és orvostechnológiai vizsgálatokat is.

A Wing irodafejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettese, Schőmer Norbert elmondta: „Hiszünk abban, hogy a Gizella Loftnak is otthont adó Hungária körúton, különösen annak jelentősebb csomópontjaiban új budapesti irodafolyosó van kialakulóban, így a most elkészült irodaház is jelentős potenciált hordoz magában. Nem elhanyagolható szempont továbbá, hogy az R&D kutatással és technológiai tevékenységgel foglalkozó vállalatok eddig kiszorultak Budapest üzleti lokációiból vagy arra kényszerültek, hogy szétválasszák az irodai és technológiai tevékenységüket. E két igény egyidejűleg teljesíthető a Gizella Loftban és nagyon örülünk, hogy a TÜV Rheinland-dal ezt közösen bemutathattuk”