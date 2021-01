Ez lesz a legnagyobb kihívás 2021-ben a tengerentúli lakáspiacon

Mintegy 1000 ingatlanszakértőt kérdeztek meg arról, hogy várhatóan mi lesz az Egyesült Államok lakáspiacán a legnagyobb kihívás 2021-ben. A válaszadók több mint fele arra számít, hogy a gazdaság helyreállásával az eladók hajlamosak lesznek túlárazni lakásaikat, ami vagy további jelentős áremelkedéshez, vagy a piaci forgalom visszaeséséhez vezethet.

Érdekes jelenség, hogy a járvány berobbanása ellenére emelkedett tavaly a lakásvásárlások száma, feltehetően sokan úgy vélik, hogy a gazdaság helyreállásával tovább emelkednek majd az árak, emiatt előrehozták a vásárlást. A helyzet egyértelműen az eladókat hozta kedvező helyzetbe, akiknek lakásaira gyakran licitálnak is a vevők.

Mindez azt okozta, hogy hiába a járvány, a tavalyi évben 10 százaléknál is nagyobb mértékben drágultak az amerikai lakások.

Mivel azonban már a koronavírus előtt is hosszantartó, stabil áremelkedés volt tapasztalható az USA lakáspiacán, a szakértők aggódnak amiatt, hogy egy lufi kezd el kialakulni. A vásárlók ésszerűtlen viselkedése a gazdasági bizonytalanságával magyarázható, ugyanakkor ez további bizonytalanságot eredményezhet.

A felmérés szerint a lakások iránti licitálások Salt Lake Cityben, San Diegoban, San Franciscoban, Seattleben és Denverben voltak a leggyakoribbak. A probléma az, hogy ezen városok közül néhányban már eddig is komoly feszültséget okozott az elmúlt években a lakhatási költségek megemelkedése.

Mi a helyzet Magyarországon?

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon Magyarországon is fennállhat-e ez a veszély. Bár idén év elején a hazai ingatlanszakértők szerint érezhető bizonyos mértékű emelkedés az ingatlankeresések számában, drasztikus emelkedésre nem számítunk 2021-ben. Egyrészt a korábbi években Magyarország sokáig világelső volt az árnövekedésnek, így már eleve egy magas szintről indulunk, másrészt a keresletben is volt egy 15 százalék körüli visszaesés 2020-ban. Pánikszerű vásárlásra utaló jelek tehát nincsenek, de a szakértők többsége szerint a lakásárak az előttünk álló évben is inkább stagnálhatnak, mint emelkedhetnek vagy csökkenhetnek, éppen ezért a kereslet és a kínálat is inkább a tavalyi szinteken stabilizálódhat.

