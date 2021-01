Derült, napos idő köszönt a hazai lakáspiacra - Egy nagy rizikófaktor azért van

Mi minden vár a lakáspiacra 2021-ben? A legújabb ingatlanos podcast-ben Banai Ádámmal, az MNB lakáspiaci szakértőjével beszélgettünk a legkülönfélébb ármozgatókról, a kockázatokról, a lakásáfa és a felújítási hatásáról. Az biztos, hogy az új programok hatalmas lökést adnak a keresletnek, fejlesztői oldalról pedig már most látható, hogy jelentősen több új projekt indul el idén, mint 2020-ban. A lakáspiacra nézve az is biztató, hogy a hitelezésben nincs visszaesés, és várhatóan addig nem is lesz, amíg a programok fent tudják tartani a keresleti kedvet. Egy rizikófaktor azonban van: vajon tudja a lépést tartani az építőipar a sok magán-, és céges megrendeléssel?