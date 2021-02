Még mindig olcsóbban lehet lakást bérleni, de már nem mindenhol

Még olcsóbbak lettek a kiadó lakások, de nem mindenhol. Országosan és Budapesten is kétszámjegyű az átlagos csökkenés a kiadó lakások bérleti díjában 2019 és 2020 decembere között, viszont Pest megyében már inkább stagnálás közeli értékeket lehet látni, sőt az ország egyes részein már nőttek a bérleti díjak - a KSH-ingatlan.com lakbérindexe alapján.

Még lejjebb ereszkedett a kiadó lakások bérleti díja, országosan decemberben 1,3 százalékkal mérséklődtek novemberhez képest a kínált lakások bérleti díjai, az egy évvel korábbi értékekkel összehasonlítva pedig 11 százalékos volt a csökkenés.

Budapesten éves szinten több mint 14 százalékkal csökkent a bérleti díj, míg Pest megyében jóval visszafogottabb, 2,6 százalékos volt a visszaesés.

Bár az ország nagyobb részén szintén csökkenés következett be, az észak-magyarországi és észak-alföldi térségben lévő kiadó lakások kivételek: ezeknek a bérleti díja 3,6, illetve 1,4 százalékkal nőtt, ha az ingatlan.com-on kiadásra kínált lakóingatlanokat nézzük.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, hogy a Pest megyei, az országoshoz képest enyhébb (2,6 százalékos) visszaesés azzal magyarázható, hogy a fővárosi bérleti díjak jóval magasabbról indultak, és a befektetőknek folyamatosan alkalmazkodniuk kell a koronavírus okozta helyzethez és a külföldi turisták hiányához. Pest megyében nem volt korábban olyan mértékű áremelkedés, ráadásul a kínálat is szűkösebb volt.

Egy korábbi cikkünkben Olvasóinkat is megkérdeztük, hogy ők mit tapasztaltak a bérleti díjak tekintetében. A legtöbb válalszadó érdemben nem fizet kevesebbet, vagy többet a bérelt lakásáért, illetve a lakásukat kiadók is többnyire változatlanságról számoltak be:

Budapesten majdnem minden tizedik ingatlan kiadó volt 2020-ban

Az oldal adatai szerint a fővárosban az összes lakás 9 százalékát hirdették kiadásra 2020-ban. A kiadó lakások aránya az V., a VI. és a VII. kerületben volt a legmagasabb, az összes lakás 21-30 százalékára kerestek bérlőt a tulajdonosok. Jelentős - 11-16 százalékos volt - a kiadó lakások aránya az I., a II., a VIII., a IX. és a XIII. kerületben is. A legnagyobb arányban az V. kerületben adták ki a lakásokat: itt az összes lakás 30 százaléka jelent meg tavaly kiadó ingatlanként az ingatlan.com-on.

Balogh László hozzátette, hogy a KSH adatai alapján 2019-ben a vevők 30 százaléka külföldi volt a belső kerületekben, illetve 2015 és 2019 között a fővárosi lakásvásárlók 30-40 százaléka befektetési céllal keresett ingatlant, így nem meglepő, hogy a belvárosi részeken magas a kiadó ingatlanok aránya.