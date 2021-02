Komoly célt tűzött ki maga elé 2045-re az itthon is aktív ingatlanfejlesztő

A közép- és kelet-európai országok teljes beruházási volumene 2020-ban összesen több mint 9,7 milliárd eurót tett ki, ami a JLL szerint csaknem 32%-os csökkenést jelent 2019-hez képest. Magyarországon, ahol a beruházási volumen tekintetében a piacon továbbra is erősen felülreprezentált az irodai szektor jelentősége, a teljes befektetési volumen kisebb mértékben csökkent.

Magyarországon az irodai tranzakciók közel 800 millió eurót eredményeztek 2020-ban.

Hazai és nemzetközi források szerint a közép- és kelet-európai piacok továbbra is nagyon vonzóak mind a nemzetközi, mind pedig a hazai befektetők számára, és 2021 elején várhatóan több nagyszabású magyarországi tranzakció is lezárul.

A 2020-as év számokban

A Skanska kereskedelmi fejlesztési egysége két európai régióban, Közép- és Kelet-Európában, valamint az északi országokban fejleszt irodatereket. 2020-ban a kelet-közép-európai régióban működő üzletág:

4 irodaházat értékesített európai befektetőknek 265 millió euró értékben,

7 épületet adott át összesen 150 000 négyzetméternyi irodatérrel,

és több mint 135 000 négyzetmétert adott bérbe: ez magába foglalja a bérleti szerződések aláírását a PZU Csoporttal 47 000 négyzetméterre a varsói Generation Park Y épületben, illetve az Allegro Csoporttal 27 000 négyzetméterre a poznańi Nowy Rynek épületben.

Jelenleg 6 épületben több mint 170 000 négyzetméternyi irodaterülete van fejlesztés alatt Kelet-Közép-Európában a cégnek, közülük hármat 2020-ban indítottak, egyet pedig nemrég kezdtek el Romániában.

Nyolc irodaépülete 2020 decemberében megkapta az International WELL Building Institute (IWBI) által kiadott, a létesítmények üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos egészségügyi és biztonsági minősítést.

„Az előttünk álló évben a legbiztonságosabb, legegészségesebb és fenntarthatóbb feltételek mellett szeretnénk folytatni jelenlegi és további projektjeink fejlesztését. Határozottan hiszem, hogy kulcsfontosságú lépéseket tettünk a Care for Life Office Concept bevezetésével és az irodáinknak a jelenlegi körülményekhez történő alakításával, melyet a régión belül 8 projektünk nemrég kapott WELL Health-Safety Rating minősítése is igazol” - mondta Katarzyna Zawodna-Bijoch, a Skanska közép-kelet-európai irodafejlesztés elnök-vezérigazgatója.

A „Care for Life Office Concept” tértervezési tanácsadást és előírásokat foglal magába a megfelelő fizikai távolságtartás biztosításához, érintésmentes megoldásokat a Connected by Skanska alkalmazásán keresztül. A jövőben a vállalat folytatja a fenntarthatósági célkitűzéseinek való megfelelést, ennek keretében 2045-ig netzéró széndioxid-kibocsátást valósít meg, amihez egy innovatív fotovoltaikus technológia fejlesztése is hozzájárul. Egy kísérleti projektet már elindítottak, amelynek célja az irodaépületek bevonása olyan innovatív perovszkit napelemekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy az épület homlokzata a napból áramot termeljen.