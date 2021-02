Tényleg bulinegyed lesz a Margit körútból? - A legfontosabb kérdések Buda új "kultúr-főútjáról"

Nem. A tervek szerint nem lesz bulinegyed, de kanyarodjunk vissza az elejére. Nemrég söpört végig a hír a sajtóban, hogy a régóta dédelgetett koncepció, miszerint a Margit körút a dél-budai Bartók Béla út mintájára megújuljon, érdemi lökést kapott és komoly tervezés és előkészítés indult meg a koncepció sikeréért. A program sikeressége millió apró tényezőn múlhat és múlik majd, kezdve a pénzügyi feltételeken és megtérüléseken, a bérleti konstrukciókon keresztül az egységes branden, marketingen át, az élhetőséget és a funkcionalitást szabályozó és segítő fizikai és jogi környezetig, stb., stb., hosszasan sorolhatnánk. A vágy és a koncepció adott, az elengedhetetlen politikai akart és támogatás szilárdnak látszik, most már csak a (jogi, pénzügyi, infrastrukturális, élhetőségi) körülményeket és azt az extrát kell beletenni, amitől fogalommá és önműködő városi/budai entitássá válhat a "Negyed". A koncepció részleteire vonatkozó kérdéseinkre Ongjerth Dániel, a Margit-negyed Döntéselőkészítő és Tanácsadó Testület tagja adta meg a jelen fázisban és körülmények között lehetséges válaszokat. A villáminterjúból az is kiderül, hogyha befektetői szempontból érdeklődnénk a Margit-negyed fellángolása után, akkor hol érdemes majd keresgélni.

Melyek a konkrét ingatlanok, amik az Önkormányzat részéről a programban hasznosulhatnak?

Általánosságban az Önkormányzat egyik célja a Margit-negyed programmal, hogy minimálisra redukálja a használaton kívüli ingatlanállományát. Biztosan lesznek olyan óvóhelyek, padlások, amiknek nehéz megtalálni a funkcióját, de arra törekszünk, hogy ilyen maradjon az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok között. Bár a környéken az Önkormányzat kezében nagy számú ingatlan van, látni kell, hogy a 1,5 km-es Margit körúton csak kb. 30 kirakatos üzlethelyiséggel rendelkezik, ez az összes, nagyságrendileg 150 ingatlanhoz képest nem sok. Arra remélhetőleg elég, hogy elkezdjünk folyamatokat beindítani.

Milyen feltételek mellett lehet ezeket bérelni?

A Margit-negyed Döntéselőkészítő és Tanácsadó Testület (MNDTT - a kerületi képviselőkből és szakértőkből álló testület) egy elég komplex kritériumrendszert alakított ki. Ebben szerepelnek olyan szempontok, mint a gyalogos forgalom növelése, a fenntarthatóság gazdasági és környezeti értelemben, a közösségi funkciók, a nyújtani tervezett szolgáltatás várható minősége. A cél az, hogy egy fenntartható ökoszisztéma alakuljon ki a Margit körúton, amiben a kereskedelmi, profitorientált szolgáltatások nem szorítják ki néhány év alatt a kulturális és közösségi funkciókat, hanem ezek megfelelő egyensúlyba kerülnek és hosszú távon is működőképes konstellációt eredményeznek.

A Körút helyzetével régóta foglalkozunk itt a Portfolio Ingatlannál. 2013-ban, vagyis 8 évvel ezelőtt, egy hosszabb elemzésben jártuk körbe a Körút pusztulásának okait, 2018 augusztusában pedig beszámoltunk a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont (MUTK) által szervezett, Nagykörút Stratégia kialakításáért elindított megbeszélésről.

Hogyan lehet pályázni?

Hamarosan elindul a margitnegyed.hu. Ide folyamatosan frissülve kerülnek fel az ingatlanok, amiket hasznosítani szándékozunk; a jelentkezőkről pedig várhatóan havonta fog ajánlást megfogalmazni az MNDTT a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságnak, ami a döntést meghozza.

Mennyi időre lehet/kell bérelni a helyiségeket?

Egyelőre határozatlan időre köti a szerződéseket az Önkormányzat. Felmerült olyan igény potenciális bérlőktől, hogy ezen lehetne változtatni, ennek a lehetőségét vizsgáljuk.

Milyen bérleti díjért és konstrukcióban?

A Margit körút ingatlanjait az elmúlt években-évtizedekben nem lehetett piaci áron bérbe adni. A helyzetet a pandémia csak nehezítette, azt látjuk, hogy inkább zárnak, mint nyitnak most a kiskereskedelmi egységek. Ezért segíteni kell azokat, akik most gondolkodnak az induláson.

Most az előkészítő fázisban vagyunk, az MNDTT a fentebb említett preferenciákat szem előtt tartva létrehoz egy szempontrendszert is a bérleti díjakban adható/adandó kedvezményekre. Egyrészt van egy olyan súlypont, ami a kulturális, közösségi, szociális szempontokat veszi figyelembe, másrészt van urbanisztikai, kereskedelmi, gazdasági vetülete a döntéseknek. Most nem az azonnali profitmaximalizálás a cél, az Önkormányzat inkább befektet abba, hogy a vállalkozások meg tudjanak maradni, meg tudjanak erősödni és hosszú távon váljon élhetővé és prosperálóvá a környék.

Milyen követelmények lesznek a funkciókra?

Egyrészről nem szeretnénk megakasztani a fantáziát, másrészt viszont illeszkednie kell a beköltöző vállalkozásnak, tevékenységnek a Margit-negyed kulturális, közösségi koncepciójába, hiszen hosszútávú építkezésbe kezdünk bele.

Milyen követelmények lesznek az ingatlanok esetleges felújítására? Ennek finanszírozásában segít, támogat az Önkormányzat anyagilag, vagy piaci alapon kell megoldani?

Az Önkormányzat szeretné motiválni a beköltözőket, hogy a portálok az eredeti anyaghasználathoz és színekhez térjenek vissza. Ennek a költségvonzata még felmérés alatt áll. Hogy ennek mi lesz a pontos menete, milyen határidőkkel tud ez megvalósulni, az ennek a függvénye lesz.

Lesznek-e a program elemei között gyalogos forgalmat növelni képes intézkedések? Szélesebb járda és jobb elkerítési lehetőség az autók és a potenciális teraszok között?

Az első kérdésre: abban bízunk, hogy ha megfelelő szolgáltatásokat tudunk behozni, akkor megjelennek a gyalogosok is, ez pedig egy pozitív spirálba tudja majd lökni a körutat és az egész környéket. A folyamat egyébként spontán már megkezdődött, a Széna tér és Mechwart-liget közötti szakaszra beköltözött az Igen! pizzéria, a Szirom, ami sajnos a COVID miatt kénytelen volt bezárni. Nagyon fontos szerepe van az Átriumnak, és ne feledkezzünk meg a környező utcákról sem: ott a Jurányi ház, a Budai kávézók, a MóKa, kicsit távolabb a Pékműhely és a Kaffantó, vagy a pezsgő Frankel Leó utca.

A második kérdésre nehezebb gyorsan válaszolni, biztosan éveket vesz igénybe, hogy ebbe az irányba el lehessen indulni: A Margit körút - az út, a villamossínek és a járdák - a Fővároséi, így nem kerületi hatáskör a járda szélesítése, ráadásul hatalmas autós és villamos forgalmat bonyolít le. A kérdésben hamarosan elkezdődik a beszélgetés a Fővárossal. A Margit körút bevezető szakaszának páratlan oldalán nem látjuk, hogy kiülős teraszokat lehetne a közeljövőben nyitni, a másik oldalon ez inkább elképzelhető. Ott a problémát inkább a helyiségek kicsi mérete jelenti. A Menta Terasz épülete nemrég új gazdára lelt, ennek és a mellette álló háznak megfelelő méretű belső udvara van ahhoz, hogy ott vendéglátást lehessen folytatni, így elképzelhető, hogy a teraszok inkább a benti oldalon lesznek, a járdára csak egy sor asztalt tudnak kitenni.

Környék lakói vajon fel vannak-e készülve a most még csak a villamostól és a kocsiktól zajos, de később akár a nagy számban egy helyben és hangosan italozó, kávézó, dohányzó fogyasztókra, akik életben tartják az ide költöző helyeket?

Nem látom reális veszélynek, hogy a II. kerületből legyen a következő Bulinegyed. A Bartók Béla úton sincs ebből érdemi feszültség. A helyek éjszakai nyitvatartásával viszonylag jól lehet szabályozni az éjszakai életet, ez pedig önkormányzati engedélyhez kötött.

Címlapkép: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt