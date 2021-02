Ne lakást vegyél! - Gazdagodj inkább mások ingatlanvásárlásából

Ditróy Gergely Cikk mentése Megosztás

A lakáspiac szárnyalt az elmúlt 4-5 évben. A jutalékos rendszerben dolgozó ingatlanosok bevétele pedig úgy nőtt akár a duplájára, hogy közben ők ugyanazt csinálták, ugyanannyi lakást adtak el, változatlan befektetett energia mellett. Miért? Mert az eladott lakások értéke megduplázódott, így a 3-4%-os jutalék is dupla annyi lett. De mit tegyünk, ha erre csak most eszmélünk fel? Érdemes még belekezdeni, vagy innen már úgyis jön a lejtmenet, ez a vonat elment, és a robotok, meg a mesterséges intelligencia egyébként is elveszik az ingatlanosok munkáját? Ráadásul ki akar egy fájóan alacsony társadalmi megbecsüléssel rendelkező szakma vidám és lelkes képviselője lenni? Máté Ferenccel, a Duna House vezérigazgató-helyettesével és Bölcsföldi Viktorral a Duna House franchise értékesítési vezetőjével beszélgettünk ezekről a kérdésekről.