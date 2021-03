Megújul a Hősök tere melletti irodaház (képek)

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Új arculatot kap a Park Atrium irodaház, ami mellett a fizikai környezet is átalakul. A fejlesztés során a közösségi terek funkcióit új térhasználati elvek és friss designötletek mentén optimalizálják, megújul a földszinti lobby, a recepciós tér, a konferenciaközpont és a közösségi kert, valamint egy Városligetre néző új kávézó is megnyitja majd kapuit. A munkálatok idén tavasszal fejeződnek be.