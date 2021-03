Ennyit alkudhatsz a leendő lakásod árából - Hol, milyen engedményre számíthatunk?

Javította a vevők alkupozícióját az egy éve tartó koronavírus járvány - mutatta ki az Otthon Centrum felmérése, amely a cég tavaly április óta megkötött tranzakcióit összegezte. Ehhez hasonló megállapításra jutott a Duna House is, amely épület típusa és országon belüli elhelyezkedése alapján vizsgálta meg, hogy mennyit lehet alkudni.

Egyértelmű trend kezd kirajzolódni az ingatlanpiacon a vírus megjelenése óta. Az eltelt 11 hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy minden használt lakástípus esetében kismértékben nőtt az alku mértéke, ismertette az Otthon Centrum adatsorát Soóki-Tóth Gábor. Az elemzési vezető elmondta, a korábbiakhoz hasonlóan még mindig a panelek esetében lehet a legkevesebbet alkudni. De a 7,8 százalékos alku az ezt megelőző éves átlaghoz képest még így is 1,2 százalékpontos növekedést jelent. A családi házaknál viszont akár tíz százalékos árcsökkenést is el lehet érni.

Hasonló tapasztalatokról számolt be a Duna House elemzése is, ami megkülönbözteti az első hirdetési ár és az adásvétel napja között a tulajdonos által csökkentett árat, valamint az adásvétel napján meghatározott árcsökkentés mértékét. Ezek alapján is az jött ki, hogy a paneleknél valamivel kevesebbet lehet alkudni, mint a tégla építésű lakásoknál.

Panel és tégla lakások

Az Otthon Centrum elemzése szerint alku mértékének emelkedésében nincs számottevő különbség a településtípusok között: a panelek esetében Budán és a régióközpontokban 7 százalékos alku jellemző, az ország többi részén inkább 8 százalék. Ezzel szemben a tégla lakásoknál Budán 10, a belvárosban pedig a 11 százalékos alku is elérhető.

Az ingatlancég Budapest belvárosában mérte a legnagyobb árengedmény-emelkedést

(3,7 százalékpont), de még a 25 ezer főnél kisebb településeken is érezhetően emelkedett az alku lehetősége (2,5 százalékponttal).

A 25 ezer főnél kisebb településeken, tehát ugyancsak erős pozícióban vannak a vevők az alku során (több mint 10 százalékos az árengedmény), igaz itt inkább a kisebb kereslet, mint sem túlárazás okozná a nagyobb alkut.

A Duna House az általa vizsgált kétféle alku összegzése alapján a budai paneleknél 7, a pestieknél 10 százalékos árengedményt mért, míg a budai tégla lakásoknál 11, a pestieknél 10 százalékot számolt. A belvárosi lakásoknál azonban 13 százalékos árcsökkentést becsült.

Családi házak

A családi házak esetében - az Otthon Centrum szerint - az elmúlt egy évben a teljes árból 10 százalékot alkudtak a vásárlók, ami 1,1 százalékponttal magasabb érték, mint a 2019 II. negyedévétől a vírus megjelenéséig eltelt időszakban.

A meghirdetett árhoz képest a legkevesebbet a külső pesti kerületekben és az agglomerációban engedtek az árból az eladók (8,5 százalékot). A többi településtípus esetében ennél jobbak voltak a vevők alkupozíciói (10-12 százalék között). A legmagasabb Budán és a 25-50 ezer fős városokban volt az alku.

Jellemző áralku mértéke (%) panel tégla családi ház Buda 7 10-11 10-12 Pest 8-10 10 8-9 belváros - 11-13 - Forrás: Otthon Centrum, Duna House

Érdemes figyelni arra a trendre, hogy míg a korábbi években a családi házaknál jelentősen nagyobb alku volt elérhető a lakásokhoz képest, addig mostanra különösen a belvárosi lakásokkal összehasonlítva ez megfordult. Feltehetően a karantén hatására felértékelődött nagyobb alapterületű ingatlanok iránti keresletnövekedés, valamint a belvárosi lakások turisztikai célú kiadásának szünetelése is szerepet játszik ebben.

Címlapkép forrása: Getty Images