Hétvégétől időszakosan ismét lezárják az autósok előtt a pesti rakpartot

Most szombaton ismét megnyitják a pesti rakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között, ezentúl a rakpartot érintő beruházások elindításáig minden hétvégén újra birtokba vehetik a gyalogosok, sétálók, kerékpárosok - írja a főváros. A Lánchidat is lezárják a háromnapos hétvégére az autós forgalom elől, csak gyalogosan lehet majd használni, ami egyúttal a búcsúra is lehetőséget ad: március 17-től a felújítás végéig nem lehet átsétálni a Lánchídon. Az ünnepségre a főváros plakátkiállítással, nosztalgia villamossal és kincskereső játékkal készül.