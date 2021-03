Ilyen egy rugalmasan alakítható iroda Budapesten

Nem régen kezdődtek el a fejlesztések a Haller Gardens irodaházban, és a terveknek megfelelően az első ütemben befejeződött a „showroom”, azaz a bemutató iroda kialakítása. A felújítás a teljes irodaházat érinti: az energetikai- és műszaki fejlesztések mellett megújul az épület külső homlokzata, a közösségi és irodaterek, az étterem és a kávézó, de átépül a tetőterasz és az épületet körülvevő kert is.

A dél-pesti myhive Haller Gardens irodaházban egy közel 560 négyzetméter alapterületű showroom mutatja be, hogy milyen egy új myhive iroda, és hogyan lehet alakítani a rugalmasan változtatható innovatív irodatereket.

„Bérlőink akár havonta is eldönthetik, hogy növelni vagy csökkenteni akarják-e a bérelt irodaterületet. Emellett a bérleti idő is rugalmasabb, akár egyetlen napra vagy hónapra is lehet íróasztalt bérelni” – mondta Nagy Viktor a vállalat magyarországi működéséért felelős vezetője. Ezekkel a megoldásokkal az induló vállalkozások és a szabadúszók is megtalálhatják az ideális irodájukat, miközben minden olyan szolgáltatást is megkapnak, amelyet eddig csak nagyobb cégek élvezhettek az irodaházakban, például portaszolgálatot, ami megszervezi a ruhatisztítást, taxit hív, ha arra van szükség.

A cégek négy lehetőségből választhatnak:

a mycowork esetén húsznál több alkalmazottat foglalkoztató cégek saját logóval és arculattal ellátott munkatérben dolgozhatnak.

a myroom azoknak a kis vállalkozásoknak ajánlott, akik a myhive szabványai által megtervezett külön irodában kapnak helyet.

a mydesk elsősorban az egyéni vállalkozóknak, vagy nagyobb rugalmassággal dolgozó kisebb cégeknek ajánlott, akik saját, állandó íróasztalt bérelnek.

a myflex pedig lehetővé teszi a bérlő számára, hogy bármelyik hazai myhive irodában választhasson munkaasztalt.

Címlapkép: Haller Gardens/Bata Tamás