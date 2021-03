Tolonganak a vásárlók, igazi piaci hangulat uralkodik az új lakásoknál

A használt és az új lakások piaca is kezd egyre eseménydúsabbá válni, 2021 elején elindultak a vásárlások, aminek eredményeként 2020. december és 2021. február között több, mint 1600 új építésű lakást adtak el a fejlesztők, ez közel fele a tavalyi egész éves új otthonokra számolt tranzakciószámnak. Ilyen ütemmel, akár meg is duplázódhat az idei szerződéskötések száma. A korábbi időszakokból már megszokhattuk, hogy ha új lakásról van szó, akkor a XIII. kerület jeleskedik, de a belső-pesti kerületek is szép számmal vonzzák az új tulajdonosokat. A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai alapján mutatjuk be, hogy hol, mennyi új lakásra csaptak le idén év elején.