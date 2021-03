Nyolc daruval épül az ország legnagyobb lakóprojektje!

Nem mindennap indítanak közel 800 lakásos fejlesztést egyben itthon, úgyhogy nem volt kérdés, hogy kicsit körbejárjuk a részleteket. A projekt legfontosabb elemeiről, a környék fejlődéséről, a lakásáfáról és más szabályokról, a potenciális vásárlókról és igényeikről, a finanszírozási háttérről, az önkormányzattal való együttműködésről Tóth Csabával a Duna Terasz ingatlanokat fejlesztő D&B Ingatlanfejlesztő Csoport ügyvezetőjével beszélgettünk.

8 daruval épül az ország legnagyobb lakóprojektje (egy épületben)! Hol is pontosan?

A XIII. kerület Dunához közeli részén vagyunk, a kerület északi részén, amit hivatalosan Vizafogónak hívnak. Több fejlesztő és brand is van a területen, ezért mi a saját projektjeinkre a Duna Terasz elnevezést használjuk. A városnegyed beépítése még a 90-es évek végén, 2000-es évek elején indult, és utána érkezett több fejlesztő is. 2009 és 2015 között, a nyilvánvaló okok miatt, volt egy óriási szünet a környék fejlesztésében. 2015 után azonban hatalmas lendületet kapott az új lakások építése, így ez a terület és az itteni projektek is. Mivel ez egy alapvetően nagyon értékes és drága terület, több százezer forint egy négyzetméternyi telek is, így nyilván egy presztízsének megfelelő, azaz sűrűbb beépítést és magasabb színvonalat kíván meg. Ez egy olyan város a városban, ahol vannak a legmagasabb értéket képviselő közvetlen Duna-parti projektek és lakások, és vannak nem közvetlen vízparti épületek, amiknél nyilván alacsonyabb már az árszint. Ami pedig igazán egyedivé teszi a területet, hogy itt valóban közvetlen és „zöld” a Duna-part, amihez hasonló legközelebb a város másik végén a Kopaszi-gát környékén található. Ez egy folyamatosan fejlődő környék, melynek a Duna Plaza és a Váci úti irodafolyosó közelsége is emeli az értékét. Közel van a városhoz, mégis egy zöldövezeti, csendes, jó levegőjű terület. Infrastrukturálisan is nagyon fejlett a környék, tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, van metróállomás, buszok és még a BKV hajók is megállnak itt, sőt a hajó dokkolási lehetőség is adott.

Hány lakásról is beszélünk ezen a területen?

2000-2500 épült meg eddig, amihez mi még hozzáadunk a következő években kb. 2000-et, ezen felül pedig további 2-3 ezer jöhet a még meglévő többi telken, ami mások tulajdonában van. A Duna Terasz Grande projekt keretében most 790 lakás épül, egyszerre két telken, vagyis két különálló épületegyüttesben kapnak helyet a lakások.

Ez Magyarországon egy időben, egyszerre, egy projekten épített eddigi legnagyobb lakásszám.

Ki valójában a célközönségetek? Változtak a tervek a járványnak köszönhetően?

Azt szoktam mondani, hogy minden és mindenki, de ez persze nem teljesen így van. A lakásmixet a pandémiától függetlenül alakítottuk ki. Alapvetően eddig is nagyon diverz lakóközösségek jöttek létre a Duna Terasz lakóházakban, a Duna Terasz Grande esetében is erre számítunk. Mi kevesebb kisebb, vagyis alacsony szobaszámú lakást építünk, és az alapterületeink is magasabbak. Egy 1 hálószobás lakás nálunk 45-47 négyzetméter, míg másoknál inkább a 40 m2-hez van közelebb. Rajzon persze bármit meg lehet tenni, de mi csak olyat építünk, amiben mi is tudnánk lakni. Ezen a környéken nemcsak az számít, hogy egy lakás mennyibe kerül, hanem hogy jól berendezhető és élhető is legyen. Nálunk minden lakásnak van használható méretű erkélye, terasza, ez a Duna Terasz projektek védjegye, amit úgy kell megoldani, hogy ne torzítsa el nagyon az négyzetméterárakat. Szeretjük a tetőket is hasznos célra felhasználni,

van pl. a 9. emeleten egy 400 négyzetméteres tetőkerttel rendelkező lakásunk

, ami már egy családi ház kertjének a mérete. De ilyenből nyilván csak pár van.

Sokan úgy érzik, hogy nagyon sűrűn, talán túl sűrűn is van beépítve ez a terület. Nektek, akik az összes, mintegy 7-8 ezer lakás harmadát építitek ide, mi erre a válaszotok?

Nézőpont kérdése. Egy évvel ezelőtt ebben a székben ülve még nagyon messze el tudtam látni, hiszen akkor még a Duna Terasz Grande helyén csak az üres telek volt. Ehhez képest már az is zavaró lett volna, ha egy családi házat épít oda valaki. Azzal minden ideköltöző tisztában van, hogy ezek a területek idővel beépítésre kerülnek, és mindenki így veszi meg a lakását. De meg lehet nézni akár Újlipótvárost, amihez képest ez a környék még mindig sokkal lazább beépítettségű lesz. Illetve van egy harmadik tényező, miszerint ez egy olyan jellegű városrész, ami elsősorban pihenési célokat szolgál. Itt nem elsődleges szempont, hogy minden ütemből ellássak a Parlamentig, de az igen, hogy nyugodt körülmények között tudjak otthon pihenni. Akinek fontos, hogy ne legyen előtte semmi, az tud venni lakást közvetlen a Duna-parton, nyilván magasabb áron. Bőven találunk ennél jóval sűrűbben beépített részeket a kerületben és máshol, itt viszont megvannak a szokásosnál szélesebb utcatávolságok, közcélra megnyitott előkertek és minimálisra van csökkentve az utcai parkolószám.

Ha már parkolók. Nemrég módosult az OTÉK, miszerint 1 helyett 1,5 parkoló lesz kötelező. Nyilván a folyamatban lévő projekteteket nem érinti, de mi róla a véleményed?

A parkolóhelyekkel kapcsolatban az OTÉK-ban az áll, hogy a helyi szabályozás lehet ettől eltérő, és akkor az az irányadó. Ez például eddig is más volt a kerületben. Jó ideje az volt az előírás, hogy 80 négyzetméter feletti lakásokhoz két parkolóhelyet kell építeni. Ami biztos, hogy ha az új OTÉK előírást kéne alkalmazni, az nyilván jóval nagyobb parkolószámot eredményezne, ami ugye nem túl nyereséges része egy ilyen projektnek. A nagy kérdés, hogy kinek lehet majd ezeket eladni. Egy 300 lakásos projektnél így 450 parkolót kéne megépíteni.

Az a tapasztalat, hogy a stúdió-, és egyhálós ügyfelek egy része kevésbé vásárol parkolót

, főleg azok, akik pont amiatt költöznek ide mert itt van a metró, közel a város és jó a tömegközlekedés. Az egy érdekes üzleti kérdés, hogy mi lesz akkor, ha építünk majd 100-200 parkolót feleslegesen.

Minőség. Anyagok. Előírások. Ezek is folyamatosan változnak és a szabályozás is módosul (pl. energetikai követelmények). Ami 10-20 éve még luxusnak volt tekinthető minőségben, az lehet ma már standard. Ebben milyen változásokat érzékelsz?

Energetika. Nekünk jelenleg van egy jogerős építési engedélyünk, egy 0 szén-dioxid-kibocsátású ház megépítésére vonatkozó tervünk, ahol semmilyen fosszilis tüzelőanyag nem lesz elégetve a lakások fűtése, hűtése során. Nyilván, amikor terveztük a házat, már lehetett tudni, hogy mikor lesz majd használatba vétel, és az energetikai szabályoknak már az új előírások alapján kell majd megfelelnünk. De való igaz, hogy ez egy érdekes jelenség, hogy a klíma melegszik, a hőszigetelés meg vastagszik (bár nyilván nyáron is segít a vastag szigetelés a felmelegedés ellen).

Luxus. Inkább azt mondanám, hogy az alap műszaki tartalom nyilván folyamatosan változik. Én a köznyelveben luxusnak nevezett korábbi ütemeket sem tekintem valódi luxusnak. Nekem a luxus ott kezdődik, ami néhány, sok millió forintos négyzetméterárú budai projektben van. 15 évvel ezelőtt csak felső-középkategóriás autókban volt digitális klíma, ma meg egy alsó-középkategóriásban is. Nyilván azóta az előbbibe is több dolgot pakoltak bele. Ettől még az nem luxus. A műszaki tartalom növekszik, ez minden projektre igaz, de lokációtól is függ, hogy többet vagy kevesebbet raknak bele.

Mindez az árakra milyen hatással van? Ettől is nő az újépítésű-lakások ára?

A kivitelezési árak folyamatosan emelkednek, ezért nehéz összehasonlítani mondjuk öt évvel ezelőtti helyzethez képest. Tavaly, a nehéz évek után, elég jelentős kapacitások szabadultak fel az építőiparban, és most éppen ez is hat az árakra. És akkor ott vannak a különböző műszaki kérdések, amelyek egy része fel-, másik része viszont lenyomja az árakat. A felület hűtés-fűtési rendszert és a távhős rendszereket nyilván plusz költség megépíteni, de cserébe nem kell radiátort meg kazánt venni. Több új projektünknél a távhő fog hozni bizonyos hőforrásokat a hőszivattyú mellett, mindkettő megújulónak számít. A távhőnek és a hőszivattyúknak köszönhetően 0 károsanyag kibocsátású házunk lesz. De, mint sok minden más, a környezettudatosság mellett ez is alapvetően egy gazdaságossági számítás, amiből hamar kiderül, hogy mi éri meg és mi nem. Van egy költségvetésünk, aminek van egy költségoldala, ami nagyrészt a kivitelezésből adódik, van egy profitelvárásunk, a négyzetméterárak pedig az aktuális piactól függnek. Reméljük, hogy a kettő találkozik.

A marketing nyilván egy fontos eszköz egy ilyen drága termék, mint egy új lakás értékesítése során. A vevők mit szólnak a távfűtéshez? Nincsenek rossz beidegződések?

Nem mondom, hogy ez egy sima döntés volt. Nagyon sokat egyeztettünk erről, hiszen ez nem csak műszaki, hanem valóban, marketingkérdés is. A mi konstrukciónkban a Főtáv alapvetően a használati meleg vizet adja. A hűtést és a fűtést a ház önállóan is meg tudja oldani a hőszivattyús rendszerrel. A fűtésben is van egy lába a Főtávnak, de ezt a ház dönti el, hogy mikor akarja használni. Itt olyan gazdaságossági számítások jönnek elő, hogy bizonyos hőmérséklet alatt télen a hőszivattyú nem a leghatékonyabb, akkor érdemes megnyomni egy gombot, és máshonnan jön a fűtési energia. Így sokkal takarékosabban lehet üzemeltetni. Mivel egyre elterjedtebb a távfűtés az új projektekben is, ezért jutottunk mi is erre a döntésre. De a lényeg, hogy nem érzékeljük az ellenérzést a vásárlók részéről. Fontosabb, hogy nincs radiátor, jobban lehet bútorozni a szobákat.

Az áfaváltozás hullámvasútja a projekt teljes előkészítési szakaszát végigkísérte. Hogyan csapódott le nálatok a végső döntés, hogy akkor mehet mindenre az 5%?

2020 áprilisában kezdtük a földmunkákat, akkor még nem volt 5 százalékos áfa. Az, hogy bejött először a rozsda gondolata, utána az általános 5 százalék, ez egyértelműen jótékonyan hatott a projektekre. Nem árulok el nagy titkot, hogy 27 százalékos áfával nem nagyon lenne ma sok újonnan kezdődő projekt a városban. Csak olyan lokációkban, ahol olyan négyzetméterárat tudsz kérni, ami kitermeli ezt. Ez a város és az ország nagy részére pedig nem igaz. Annál is inkább, hiszen a kivitelezési költség nagyjából mindenütt ugyanaz. Persze mindig vannak olyan beruházók, akik azt mondják csináljuk majd meglátjuk, mi lesz, de látjuk, hogy ezek meddig jutnak el.

A verseny így azért élénkebb maradt a fizetőképes vevőkért.

Sosem tekintettem úgy a versenyre, hogy ha a szomszéd telken épp több ezer lakás épül az valami káros dolog lenne. Azért is jó ez a környék, mert itt mindenki egy kicsit más szegmensben dolgozik. Más a célközönsége. Ez a különbség a négyzetméterárakban kifejezhető. Most építünk két házat, a kettő között van egy utca, kb. 20-25 méter széles. Ez milliókat jelent. Picit más a dizájn, de műszakilag ugyanaz. Csak az egyik kb. 20-25 méterrel közelebb van a Dunához. Január 4-én kezdtük el az értékesítést. Az az előnyünk még mindig megvan a többiekhez képet, és talán még sokáig meg is lesz, mivel ezt a projektet áprilisban kezdtük el a földmunkával, október-novemberben már a szerkezetet építette a KÉSZ csoport. Aki az áfa alapján kezdi el a projektjét, még nem tart itt.

Mit lehet tudni a projekt finanszírozásról?

Mi mindig önerőből kezdjük el a beruházásainkat. Egyébként, a kiváló kapcsolatnak köszönhetően egy 23 milliárd forintos hitelkeretet kaptunk az OTP-től erre a projektre. Amíg az értékesítés nem ér el egy bizonyos szintet addig önerőből finanszírozzuk.

A projekt teljes beruházási költsége mekkora?

Több tízmilliárd forint.

Kb. nettó 45 ezer négyzetméternyi lakóteret (plusz terasz, erkély és tetőkertek) fogunk felépíteni.

Ebből lehet kalkulálni. Az, hogy nem magunk szervezzük a munkálatokat, hanem egy generálkivitelezővel dolgozunk, nyilván érezhetően drágítja a beruházást, de biztonságot is ad.

Itt van összefüggés a projekthitel finanszírozója és a vevők számára elérhető hiteltermékek között? Könnyebben kapnak esetleg OTP-s lakáshitelt a projektben vásárlók?

Ez így van. Van bejáratott struktúra azoknak, akik OTP-hitelt vesznek fel, és ők bizonyos előnyökhöz is jutnak a többiekhez képest. Vannak dedikált mobilbankáraink, be sem kell menni a fiókba.

Egy ekkora projekt, ennyi lakás és lakó esetében már alapvetés, hogy milyen egyéb szolgáltatások, vagy infrastruktúra-fejlesztés valósul meg. És itt akkor érdemes az önkormányzat szerepét is elővenni.

Ezen a szinten a projektek megvalósulásának alapfeltétele az önkormányzattal való megállapodás. Az ingatlanfejlesztés ma már nem áll meg a telekhatárnál, nagyon komoly önkormányzati és hatósági egyeztetések vannak arra vonatkozóan, hogy mit illik és mit kell megcsinálnia a beruházóknak telekhatáron kívül. Az önkormányzat azt mondja, hogy megfelelő és elegendő kapacitás van a környéken pl. oktatásra és egészségügyi ellátásra, pl. öt óvoda van 10 percen belül, és akkor még nem beszéltem a magánintézményekről. Az infrastruktúra oldalán arról tudok beszélni, amit mi vállaltunk. Megépítjük a Cserhalom utca és az öböl közti lakóutcákat, infrastruktúrát, parti zöldterületeket. Nekünk fontos az előbbieken túl, hogy a környék rendezett legyen, így a Cserhalom utca fejlesztésébe tesszük bele az erőforrásainkat. Ez egy nagyon régen kitalált stratégia. Az önkormányzat több mint 10 évvel ezelőtt már látta, hogy ezzel a területtel majd valamit kell kezdenie, amikor beépül majd lakásokkal. Ennek a legfontosabb tengelye ez az utca. Ennek van egy költsége és minden fejlesztő ehhez járul hozzá. A tervek szerint 2022-ben a távvezeték lekerül a föld alá, ami nagy vágya minden itt lakónak és fejlesztőknek is. Értelemszerűen utána lehet felújítani és szélesíteni az utat. Lesz fű, fa, virág, megszűnik az utolsó ipari momentuma ennek a környéknek. De emellett az öbölpart, ami most a mi tulajdonunkban van, át fog kerülni az önkormányzathoz, erről most készülnek a tervek.

Közel 800 lakás, ami kb. 2000 ember, ez nem csupán egy új ház a környéken, hanem egy kisvárosnyi közösség. Ezzel lehet és kell kezdenie valamit a fejlesztőnek, konkrétan közösséget építeni?

Nekünk is célunk, hogy ezt segítsük kialakulni, ezért lesz grill, meg jógaterasz, napozóterasz, sporteszközök stb. Hogy milyen közösség lesz belőle, az már nem rajtunk múlik. Vannak persze önszerveződő csoportok a lakók között pl. a Facebookon is. Hogy az itt élő emberek mégis mennyire tudnak majd kapcsolatba kerülni egymással, kisközösségeket létrehozni, ez egy kérdés. Ebben egyébként kiváló üzleti lehetőségek vannak, itt több ezer ember van, olyan réteg, amelyik fizetőképes a járványtól függetlenül is, és erre lehetne építeni. De mi fejlesztők vagyunk, megteremtjük a lehetőségeket, hogy itt közösségek épüljenek, de hogy az emberek hogyan kommunikálnak egymással, és miben egyeznek meg, más kérdés. Elég sokszínű a társaság, sok beköltöző külföldi is van. Egyébként a cég székhelye is a Duna Teraszon van, így van némi rálátásunk ennek az alakulására.

Előfordulnak nagyobb vásárlások, befektetések? Mondjuk egy egész szintet, vagy 5-10 lakást megvesznek egyben?

Igen, de nyilván ritka. Ebben a projektben is már adtunk el nagyobb csomagokat.

Milyen arányú a rövid távú (menet közben kiszáll és továbbadja) és a hosszú távú (megtartja és kiadja) befektetési célú vásárlás?

Nehéz ezt megmondani, mert olyanok is vannak, akiknél rövid távú befektetésnek indul, de aztán megtartják.

Teret engedünk - bizonyos feltételekkel - a továbbértékesítésnek, mivel nem célunk, hogy valaki esetleg ne tudja végül kifizetni, és bukja a foglalóját

, az a jó, ha gyorsan talál valakit a maga helyére. Alapvetően megéri befektetésként használni az itt található lakásokat, mert az átlagnál magasabb érték növekedéssel lehet számolni, a kis lakások egyébként is az egyik tipikus befektetési kategória és a jó infrastruktúra sem hátrány.

Intézményesített bérlakásépítésben gondolkodtatok? Felmerült egyáltalán?

Mi abból élünk, hogy a magyar emberek elsősorban tulajdont preferálják. A másik, hogy a kormány is ezt az irányt támogatja a kedvezményekkel. Az intézményesített bérlakások kérdése időről időre felbukkan a piacon, de azt látom, hogy ebből nem lesz komolyabban semmi. Magánbefektetői oldalon a lakásfejlesztéseknél az eladás a jó üzleti stratégia, ez nem olyan, mint egy irodaház, ahol 10-20 év alatt térül meg a befektetés.

Van olyan vevőnk, aki 10 lakást vett, és erre 10 százalék kedvezményt akart kérni, amit nem adtunk meg. Képzeld el, ha valaki akarna venni százat.

Ez már épül. De készül már a következő projekt?

Dolgozunk a jövőn. De egy projekt megvalósításánál csak a kivitelezés 2,5 év, a tervezéssel együtt 3-4. Ez egy hosszabb távú történet.

A cikk megjelenését a Duna Terasz projektek fejlesztője, a D&B Ingatlanfejlesztő Csoport támogatta.