Jön a robotrecepciós!? - A profik nem erre fogadnak!

Ha innovációról van szó, sokszor azt gondoljuk, hogy ez csak a technológiákban jelenhet meg, például a mesterséges intelligencia továbbfejlesztésével, vagy a robotok minél szélesebb körű alkalmazásával. Pedig ez egyáltalán nincs így, és egy idő után rá kell jönnünk, hogy az igazi innováció és fejlődés a valós emberek fejlesztését jelenti, ami azért is elengedhetetlen, mert mindig lesznek olyan szolgáltatások, amit képtelen magas minőségben, vagy az egyedi igényeknek megfelelően elvégezni egy robot – véli Laczikó Péter, a Prizma Csoport vezérigazgatója. Az étkeztetési, az üzemeltetési, vagy a takarítási munkák során sem tudnak teljesen győzedelmeskedni a robotok a magasan képzett emberi munkaerő felett.

A bevezetőben szereplő „filozófia” meglehetősen eltér a trendektől, ami egy olyan új piaci szereplőtől, mint a Prizma Csoport, merésznek tűnik. Honnan is indul a Prizma?

A Prizma Csoport egyáltalán nem új, inkább csak egy új márkáról van szó! Magát a brandet 2019 nyarán vezettük be, ami alá számos vállalkozás tartozik, de alapvetően két ismert szervezetet, a közel hetvenéves Junior Vendéglátó Zrt-t., illetve a 25 éve a piacon tevékenykedő PQS cégcsoportot egyesíti. A korábbi tevékenységeinket visszük tovább: étkeztetéssel, takarítással és műszaki üzemeltetéssel foglalkozunk, de tulajdonképpen mindent megoldunk, ami az ügyfeleinknél igényként jelentkező non-core feladat.

Egy ilyen komoly összevonás és egy új brand felépítése azért nem kevés kockázatot rejt. Milyen hátrányok és előnyök mutatkoznak másfél év után?

Nyilvánvaló, hogy még sokat kell dolgoznunk a márka piaci ismertségéért, ugyanakkor abszolút siker, hogy a szervezetünk immáron közös vállalati értékek mentén tud működni.

Amikor 2013-ban a PQS tulajdonába került a Junior, az akvizíciót követően megtettünk minden gazdaságilag indokolt ésszerűsítést, de ez önmagában még nem volt elég a hatékony és elkötelezett működéshez, márpedig a szinergiák teljeskörű kihasználása nélkül elmaradnak a várt üzleti sikerek is.

Ezért 2017-től módszeresen egységesítettük az üzleti folyamatainkat, megszüntettük a párhuzamosságokat és összeköltöztettük a két szervezetet. Emblematikus példa a folyamat eredményeire, hogy a pandémia túlélését is ennek a közös vállalati tudatnak köszönhetjük. Tavaly tavasszal bezártak az iskolák, óvodák, az éttermek, így lényegében a teljes étkeztetési üzletágunk is leállt, azonban ezt a kihívást nem az abban dolgozók elbocsátásával, hanem egy, a teljes cégcsoportra kiterjesztett, szolidaritási programmal oldottuk meg. Lehet sokan bolondnak tartanak, de én erre nagyon büszke vagyok, és tudom, hogy sok kollégám is így érez.

2016-tól kezdődően minden a megfelelő munkaerő hiányáról és a bérek látványos emelkedéséről szólt. Oldódott ez?

A facility management egy nagy munkaerő-igényű tevékenység, így a munkaerőhiány nekünk is óriási gondot jelentett a fizikai dolgozók esetén. Ugyanakkor ezt kompenzálni tudta a stabil, jól képzett központi állomány. A munkahelyi vezetők esetében a piacinál jóval alacsonyabb volt a fluktuáció - köszönhetően a munkáltatói szemléletváltásnak - és így a partnerek ebből talán nem érzékeltek hátrányokat. Nyilván most bizonyos területeken, például az étkeztetésben, nincsenek is üres pozícióink, más területeken azonban van most is.

Az építőipar szárnyalása és elszívó hatása nagyon markáns, villanyszerelő vagy gépész gyakran még csak nem is jelentkezik a hirdetésre, a bérvárományuk pedig nagyon magas szintet képvisel.

Az üzemeltetési szektorban évek óta komoly problémaként jelenik meg az árazás kérdése. Ezeket a drasztikus és a költségszerkezetre jelentősen kiható változásokat mennyire fogadta el a megrendelői oldal és a trendek vajon megfordultak-e a pandémiával?

2020 nem a pályázatok éve volt, így nem egyértelmű a trend sem. A pandémia miatt a megrendelőink befelé fordultak, igyekeztek a saját napi problémáikra fókuszálni, nem a tenderekre. Ennek megfelelően a szolgáltatók is leginkább a meglévő partnereik megtartására, folyamatos működésük, a megváltozott igények biztosítására összpontosítottak. A műszaki tartalom is sok esetben megváltozott, fajsúlyos feladattá vált a fertőtlenítés, általánossá vált a home office. Mégis nehéz megjósolni, hogy hosszú távon a pandémiának árfelhajtó, vagy leszorító hatása lesz. Arra számítunk, hogy a megrendelői igények a jövőben dinamikusabban fognak változni. Éppen ezért rugalmasnak kell lennünk és a munkatársainkat is erre kell felkészítenünk.

A rugalmasság iránti piaci igény mennyire van összefüggésben az épületüzemeltetésben is látványosan terjedő digitalizációval vagy például a különböző zöld minősítési rendszerekkel?

Az okos és zöld épületek már jó pár éve elterjedtek és a fenntarthatóságra fókuszálnak, ezeknek a rendszereknek a működtetése nagyobb szakmai felkészültséget kíván, ehhez pedig folyamatosan képezni kell a munkatársainkat. Ezt minden nagyobb szolgáltató tudja a piacon, tehát ez nem fog minket megkülönböztetni másoktól. Ugyanakkor, főként a tengerentúlon olyan új üzemeltetési irányvonalak bontakoznak ki, szakmai standardok épülnek fel, amelyek kifejezetten az adott létesítményben dolgozókra, azok egészségére és komfortérzetére fókuszálnak. Az a fontos, hogy ezekre az új igényekre is tudjunk reagálni, mint szolgáltató és mint munkaadó. Mi ebben látjuk a piaci fejlődés lehetőségét is: ha jobban megértjük a megrendelői elvárásokat és tudunk az egyénre, a szervezet igényeire fókuszálni és nem csak egy ajánlatot készítünk, hanem inkább egy, az adott megrendelőre szabott megoldást kínálunk.

Mi rázhatja fel vagy állíthatja a feje tetejére a jövőben az üzemeltetési piacot?

Ezen a piacon az összetett folyamatok és a jelentős munkaerőigény miatt viszonylag lassú az új innovációk, technológiák beépülése, és most talán nem is ez a legfontosabb fókuszpont. 2020-ban még inkább felértékelődtek az emberi kompetenciák. A technikai fejlesztések a hatékonyságunkat, a minőségbiztosításunkat szolgálják. A kérdés, hogy milyen fejlesztést hol és hogyan alkalmazzunk. Ennek eldöntéséhez a szakmai szempontokon túl, meg kell értenünk a konkrét megrendelői működést és igényeket. Nekünk szolgáltatóknak minden megbízás esetén partnerségre kell törekednünk a megrendelővel. A különböző technikai innovációk, az ellenőrzési rendszerek, az automatizáció azért szükségesek, hogy ezeket a célokat támogassák.

Hiszen egy robot nem tudja teljesíteni egy irodában vagy üzemben dolgozók kéréseit, elvárásait, nem tud ad-hoc problémákra reagálni, és nem tud elvégezni olyan összetett feladatokat, mint egy ember.

Szenzitív és munkaerő-igényes szolgáltatásokat végzünk, ezért mondjuk azt, hogy a legnagyobb előrelépést akkor tudjuk elérni, ha az embereinket képezzük és nyitottabbá tesszük a megrendelő felé. Sok megrendelő látja már, hogy a pályázatoknak nem arról kell szólnia, hogy ki tud olcsóbban szebb gépeket felsorakoztatni, hanem arról, hogy ki tud és akar képzett, a megrendelői kérésekre nyitott, proaktív munkaerőt biztosítani.

Mi lehetne az a szolgáltatás, ami még nincs a palettán?

Jelenleg a szolgáltatási ágakon belül több speciális feladatot vizsgálunk, amelyeket jellemzően alvállalkozóktól igénylünk. Ilyen lehet az ipari szektorban a nagy pontosságú klimatizálás, a hőszivattyúk, napelemek telepítése, a gépészeti terek takarítása, vagy a speciális fertőtlenítési eljárások alkalmazása, ami most új igényként megjelent a piacon.

Melyik üzleti terület tudott a tavalyi év nehezített körülményei között is sikeres maradni?

A megnövekedett higiéniai elvárásoknak köszönhetően, a takarítási üzletág nagyon nehéz, de eredményes évet tudhat maga mögött, és talán a nagyobb figyelemnek köszönhetően fel is értékelődött ez a tevékenység. A vállalatcsoportnál 2020-ban nagyságrendileg 40 százalék takarítás, 35 százalék étkeztetés, 20 százalék üzemeltetés és 5 százalék egyéb szolgáltatás volt a felosztás, amiben a takarítás nagyot nőtt, az étkeztetés viszont komoly visszaesést szenvedett el.

Mire kell összpontosítani a jövőben, mik befolyásolják az iparágukat?

Nekünk a „Szerethető megoldások” a szlogenünk, ez kifejezi, hogy mit szerettünk volna elérni, amikor Prizma Csoporttá alakultunk. Első körben a saját kollégáinkra tudtunk hatni, most pedig rajtuk keresztül el fogjuk érni a megrendelőket is, mi ügyfélélményt szeretnénk nyújtani. Az innováció szükséges, de nem lehet öncélú! Akkor kell robotizálni, ha hisszük, hogy ezek a megoldások adott esetben valóban támogatják a magasabb szolgáltatási szint elérését. Mi lesz jobb, hogyan tudsz hatékonyabban, biztonságosabban működni, ha odaviszem azt a gépet, robotot? Erre a kérdésre kell válaszolni. Egy 300 négyzetméteres bankfiókban egy takarító automata nem fogja tudni kiszolgálni az ügyfél igényeit, de egy automatizált logisztikai központban hatékonyan el tudja látni a feladatát.

A robotizáció mellett, az emberi munkaerő által hozzáadott értékek, az emberség, a kreativitás, a rugalmasság, a jövőben is meghatározóak lesznek

a partnereink magas szintű kiszolgálásában - Az emberek adják a szolgáltatások esszenciáját, ezért mi a munkatársainkra és edukációjukra összpontosítunk.

A cikk megjelenését a Prizma Csoport támogatta.