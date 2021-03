Mégsem épülhet meg a hatalmas indulatokat kiváltó Balaton-parti lakóparkszörny

A helyiek csak betonmonstrumként nevezték a Balatonvilágos partjára tervezett lakóépület-tervezetet, ami a legújabb hírek szerint mégsem valósul meg.

Az RTL Klub Híradójának riportja szerint bár a hatóságok már az építési engedélyt is kiadták a 7 emeletes társasháznak tervezett projektre, azonban

a Miniszterelnökség megsemmisítette a tervezett 7 emeletes társasház építési engedélyét Balatonvilágoson.

Az egykori balatonvilágosi úttörőtábor helyére tervezett 92 lakásos luxuslakópark fejlesztésének elakasztása kapcsán Witzman Mihály, a terület fideszes képviselője azt mondta, hogy az az épület nem alkalmas ezen a helyszínen, és személy szerint örült a tárca döntésének. Már korábban is azt mondta, hogy az épület túlzó és tájidegen ebben a formájában.

A helyiek egyébként két hete kezdtek aláírásgyűjtésbe, mert az építmény többek között sértette volna a helyi építési szabályzatot (a főépület csupán 8 méterre lett volna a parttól). Az RTL műsora arra is emlékeztetett ugyanakkor, hogy a fejlesztésnek meg is volt a lehetősége a helyi szabályzat megkerülésére, ugyanis tavaly az állam értékesítette a helyszínt és egyúttal nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnak minősítette. Ezekre az esetekre nem vonatkozik a helyi építési szabályzat. A kiemelt beruházásról szóló rendeletet is módosították, így a terület már nem minősül kiemelt beruházásnak.

A petíció elindítói abban bíznak, hogy a fennmaradó 24 ilyen telken sem épülnek hasonló monstrumok, ezért nem kizárt, hogy további csatákat kell megküzdeniük. A Miniszterelnökség a csatorna megkeresésére elárulta, hogy a kiemelt minősítést azért vonták vissza, mert

eredetileg a terv munkahelyteremtést szem előtt tartó szállodafejlesztésre vonatkozott, az építtető azonban lakóingatlant tervezett építeni az ingatlanra.

