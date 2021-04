Tovább szárnyal a lakáspiac - Újabb csúcsot döntött az adásvételek száma

Egy hónapja arról írtunk, hogy az elmúlt tíz évben az idei február volt a legerősebb hónap a hazai lakáspiacon az adásvételek számát tekintve. Most viszont úgy tűnik, hogy a rekord rövid életű volt, a Duna House ugyanis közreadta márciusi Tranzakciószám Becslését, amely szerint országosan 15 630 adásvétel bonyolódott. Ez több mint ezerrel haladja meg a februári csúcsot.

Újabb rekorddal tovább folytatódik a lakáspiac szárnyalása, márciusban az elmúlt 10 évben először lépte át a 15 ezres határt az adásvételek száma. A Duna House által becsült 15 630 darab tranzakció közel 41%-kal volt erősebb a tavalyi évben már a koronavírus első hulláma okozta megtorpanással záródó márciusánál, de az idei februári csúcsot is több mint 7%-kal túlszárnyalta.

2021 első negyedévében így összesen több mint 41 ezer adásvétellel zárt a piac, ami szintén az elmúlt 10 év legerősebb első negyedévét jelenti. A Duna House elemzői szerint az aktív piacot és a továbbra is erős keresletet a nemzetközileg is tapasztalható koronavírus járvány okozta lakhatási igények változása miatti többlettranzakciók és hazai környezetben az erre ráerősítő otthonteremtési támogatások okozzák. A szakemberek szerint ez a piaci trend éves szinten akár kétszámjegyű árnövekedést is okozhat.

Egyelőre minden jel arra utal, hogy a tavalyi évben mért 130 ezer adásvételt jelentősen meghaladhatjuk idén, sőt, ilyen vásárlási hajlandóság mellett akár az elmúlt évtized legerősebb, 2018-ban mért 163 ezres tranzakciószámát is elérheti idén a piac.

Címlapkép forrása: Getty Images