Ilyen lesz a megújuló Jókai tér (képek)

Idén nyáron elkezdődhet a VI. kerületi Jókai tér felújítása,melynek során rendezett pihenőparkot terveznek megvalósítani irodalmi olvasósarokkal, pergolával, sok ülőbútorral, valamint növényeket, virágágyásokat is telepítenek, és egy kulturális eseményeknek is helyet adó színpadot is kap a park - írja önkormányzati információk alapján a Pestbuda.hu