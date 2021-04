Újabb Duna-híd épülhet Budapesten

Mi nem gondoljuk, hogy egy terv, csak azért mert régi, feltétlenül jó is. Ezért elsőként leporoljuk a régi terveket és megvizsgáljuk, hogy a 40-50 éve elképzelt műszaki megoldások ma is jó válaszokat adnak-e Budapest kihívásaira. A most elindított eljárás során az érintett kerületek bevonásával, a budapestiek megkérdezésével együtt fogjuk megvizsgálni, hogy érdemes-e egy új hidat építeni ezen a helyen, és ha igen, akkor pontosan milyen kialakítással, mekkora kapacitással, milyen csatlakozó közlekedési hálózattal érdemes ezt tenni - mondta el Balogh Samu.

Egy biztos: mi nem fogjuk támogatni városi autópályák építését Budapest sűrűn lakott részei között. Csak olyan tervek megvalósítását támogatjuk majd, amelyek hozzájárulnak Budapest élhetőségének növeléséhez, a közúti forgalom csökkentéséhez, a budapestiek életkörülményeinek javításához - tette hozzá.

Látjuk, hogy hasonló projektek esetében problémát okoz, ha nem vonja be a fejlesztő a lakosságot már a célok meghatározásakor a döntéshozatali folyamatokba. Nehéz kompromisszumokra jutni, ha az alapvető célokban sincs egyetértés az érintett szereplők között. Mi éppen ezért fogjuk bevonni az érintett kerületi önkormányzatokat, a budapesti lakosokat már a vizsgálat legelején, hogy a céljaink közösek legyenek, így a megoldások is mindenkinek elfogadhatók legyenek - hangsúlyozta.

Az előzetes vizsgálat az érintett állami szereplők bevonásával, a központi költségvetés támogatásával valósul meg. Az első lakossági kérdőívek már május folyamán elérhetők lesznek.

Címlapkép forrása: Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft., Kovács Tamás György