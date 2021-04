A Diákváros megépül! - Kiderült, minek a helyén lesz a kínai egyetem

Tájékoztatót tartott Fürjes Balázs és Vitézy Dávid a Diákváros sorsáról és a projekt következő lépéseiről. Az államtitkár úgy foglamazott: "Meg fog épülni a Diákváros az eredeti tervek szerint."

Az elmúlt napokban hangos volt a sajtó a Diákváros megépülését, vagy nem megépülését illetően. A Déli Városkapu projekt keretében a tervek szerint a soroksári Duna-ág ferencvárosi partja és Soroksári út között valósul meg Budapest Diákváros, ami kollégiumi férőhelyeket és szabadidős lehetőségeket nyújtana az egyetemistáknak. Négy nagy területből áll:

Ferencvárosi Szabadidő és Sportpark

Csepeli közpark

Budapest Diákváros (összesen 8 ezer hallgató számára nyújtana kollégiumi szobákat)

Nagyvásártelep

A kormány és a főváros közötti feszültséget az váltotta ki, hogy egyes hírek szerint a kínai Fudan Egyetem elvenné a helyet a Diákváros elől. Ezzel kapcsolatban tartott most sajtótájékoztató Fürjes Balázs és Vitézy Dávid.

Fürjes Balázs már a tájékoztató előtt egy videóban kijelentette:

Meg fog épülni a Diákváros az eredeti tervek szerint!

A Déli Városkapu térsége a Rákóczi hídtól délre fekvő 200 hektáros terület, egészen a Galvani híd és kapcsolódó körút nyomvonaláig, beleértve Észak-Csepelt, a Ráckevei–Soroksári Duna-ágat és Ferencváros déli Duna-partját, valamint a Soroksári út környékét.

A tájékoztatón Fürjes Balázs elmondta:

Üzleti típusú fejlesztéseket, irodaházakat is terveztünk a Diákváros melletti részekre, ezek helyére kerül a Fudan Egyetem kampusza.

Hozzátette, hogy eddig már elkészült a Diákváros terve, kezdetét vette a Galvani híd építése, és elkezdődött a Ferencvárosi Sportpark tervezése. A következő lépés a Nagyvásártelep részletes terveinek elkészítése, ami a szíve lesz a Diákvárosnak. Menza, konferenciaterem, szórakozóhely is lesz ezen a részen, a régi ipari 10 ezer négyzetméteres műemléki csarnok helyén.

Bízom benne, hogy két év múlva már indulhat a kivitelezés a Diákvárosban.

- mondta az államtitkár.

Vitézy Dávid az infrastrukturális tervekről számolt be:

"A belső területek autómentesek lesznek, csak villamossal, biciklivel, rollerrel, gyalog lehet majd közlekedni. A rakparti sétányt is szeretnénk idáig eljuttatni. A tömegközlekedés nagy szerepet fog kapni, a Déli Körvasút kiépítésével, új vasútállomás lesz Közvágóhíd néven, ahol a reptéri, vagy nyugati agglomerációból érkező vonatok is meg tudnak állni. A HÉV-ek is körülveszik ezt, a ráckevei HÉV teljes pályafelújítást kap és lesüllyedve a föld alá, egészen a Kálvin térig elmegy. Már zajlik a tervpályázat a Nagyvásártelep épületének felújítására, ennek jövő héten lesz eredménye, illetve az első kollégiumi épület megépítését is tervezik. Mindezekkel együtt egy új déli városrész jön létre."

Több kérdés is érkezett a részletes tervekkel kapcsolatban. Fürjes Balázs elmondta, hogy van egy kisebb számú ingatlan, amit még meg kell szerezni, ezek között vannak kisebb részben önkormányzati és magánkézben lévő telkek, de nagyrész a Magyar Állam tulajdonában vannak az ingatlanok ezen a területen. A projekt értékéről egyelőre nem beszélt, hiszen még nincsenek részletes kimutatások. Elmondta, hogy a Nagyvásárcsarnok lesz a közösségi tér és annak környezetében épülnek a kollégiumok. Ahol üzleti típusú fejlesztések voltak tervben, ott kaphat helyet a Fudan Egyetem. Bőven van hely mindkettő megépítésére.

A Diákváros tervei nem módosultak, a nyertes Snøhetta, pályázó elképzelései alapján megyünk tovább.

