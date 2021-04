Munka határok nélkül: trenddé válik a távmunka

A vírusidőszak pozitív hozadéka a távmunka trenddé válása, melynek köszönhetően határtalanná váltak a munkavégzés helyének lehetőségei. Hazánkban a világjárvány előtt jócskán uniós átlag alatti volt a rendszeresen otthonról dolgozók aránya, ez most változhat - derül ki a Loffice kutatásából.

Csendes tópart, nyüzsgő coworking iroda vagy egy eldugott kávézó? A munkavégzés most kezd csak igazán szabaddá válni. A vírus hatására világszerte sokan ismerkedtek meg az otthoni munkavégzéssel, ami nagy valószínűséggel most már elengedhetetlen része lesz a jövő munkaszervezésének itthon is. Míg a járványhelyzet előtt Magyarország legnagyobb állásközvetítő portálján mégn az 1 százalékot sem érte el a távmunkában meghirdetett állások aránya, addig 2020 áprilisára ez a kilencszeresére nőtt.

A Világgazdasági Fórum tavaly nyári felmérése szerint a munkavállalók 98 százaléka vágyik arra a lehetőségre, hogy otthonról, vagy az iroda helyétől függetlenül dolgozhasson. A távmunka ugyanakkor nem csupán azt határozza meg, ahogyan dolgozunk, hanem egy egészen speciális létforma, amelyben mi magunk szabjuk meg a kereteket és határokat. Éppen ezért, elengedhetetlen hozzá az alapos önismeret és a felkészülés.

