Európa messze legnagyobb logisztikai ingatlanokat fejlesztő cége tör be a magyar piacra

Európa legnagyobb logisztikaiingatlan-fejlesztője Magyarországon terjeszkedik tovább. A Panattoni több mint 6 millió négyzetméter ingatlant fejlesztett az elmúlt évek során, most pedig Magyarországon nyit irodát, melynek vezetője Kemenes László lesz. A cég nemcsak az új irodát, hanem rögtön két új fejlesztést is bejelentett.

Magyarországon új belépőként debütál Európa legnagyobb ipariingatlan-fejlesztője, a Panattoni jelen van az Egyesült Államokban, Kanadában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Csehországban, Lengyelországban és Spanyolországban.

2021 májusában a fejlesztő bejelentette első magyarországi irodájának megnyitását, és a közleményük alapján két projektet már előkészítettek a hazai piacon.

A Panattoni 2018 és 2020 között mintegy 6,46 millió négyzetméternyi ipari ingatlant fejlesztett Európában, ami 266 projektet jelent. A PropertyEU felmérése szerint a sorban a céget a hazánkban is ismert Prologis (2,413 millió négyzetméter), majd a Segro (2,381 millió négyzetméter) és CTP (1,466 millió négyzetméter) követi a fejlesztett ipari ingatlanok alapterületét tekintve.

Kép forrása: panattonieurope.com

Robert Dobrzycki, a Panattoni vezérigazgatója elmondta: "A régió más országaihoz hasonlóan a globális járványnak alig volt hatása a magyar raktár és ipari szektorra. Magyarországot a múlt évben erősödő új trendek is érinteni fogják, ideértve például az e-kereskedelem növekedését. A magyar piacon való terjeszkedés amiatt is előnyös, mert sok ázsiai vállalat keres alternatív helyszínt a raktárainak és a gyártóüzemeknek az országban, mivel számos autóipari vállalat is ide települt. Továbbá rengeteg kínai pénzügyi forrást fordítanak Budapest és Belgrád közötti nagysebességű vasút megépítésére és korszerűsítésére, amely a Balkánt egy speciális közlekedési útvonallal köti össze a kínai tulajdonban lévő athéni Pireusz tengeri kikötővel. Így Magyarország egyre fontosabb európai állomássá válik Kína számára, megteremti ugyanis az átjárást a nyugati országokba. A vasúti projekt befejezése után az ország Európa-szerte versenyezni tud majd a főbb logisztikai központokkal.”

A leendő vasúti fejlesztésekről, amelyek összekötik az ázsiai régiót többekk között Budapesttel, itt írtunk részletesen:

A Panattoni magyar piaci vezetője Kemenes László lesz, aki spekulatív és bigbox projektekért felelős, a helyszín megvásárlásától és a beruházások előkészítésétől kezdve egészen a projektek értékesítéséig vagy a bérlőknek való átadásig.

