A Smart City utópiák árnyoldala - Hol az ember a képletben?

A harmadik generációs okos városok ígérete szerint a városvezetés egy nyílt, részvételiségen-alapuló folyamat, mely hatalmas adatmennyiségekre támaszkodva segíti a lakosokat a döntéshozatalban. Ugyanakkor a jelenkori trendek gyakran egy teljesen ellentétes képet festenek, ahol a technológiát kihasználva emberek válnak „hekkelhetővé”, ezáltal manipulálhatóvá, irányíthatóvá. Az okos városok utópisztikus ígéretei mellett kevés szó esik a személyiségi jogokról, a személyes adataink feletti önrendelkezésről, a paternalizmusról vagy arról, hogy ezek a városfejlesztési projektek mennyiben korlátozzák az emberek szerepét, mozgásterét az adott rendszerben.

Kevés olyan komplex alkalmazási területe van az infokommunikációs technológiáknak (IKT), mint a városfejlesztés, tervezés, üzemeltetés. A digitalizáció az urbanisztikában több hullámban pórbált betörni, más fókusszal, más szereplők vezetésével, melyekre gyakran okos város generációkként hivatkozunk.

Az első generációs okos városokat elsősorban az olyan informatikai fejlesztők vitték, mint a Cisco, vagy az IBM, új piacokat keresve szolgáltatásaiknak a városi folyamatok hatékonyságnövelésében. A második generációt a helyi önkormányzatok nagyobb szerepvállalása jellemzi, ahogy megpróbálják felvenni a fonalat, és kialakítani egy olyan keresleti oldalt, amely sikeresen a feladataik hatékonyabb elvégzésére, a lakosság életszínvonalának növelésére tudja hasznosítani a digitalizációt. Ez a folyamat jelenleg is tart világszerte.

Egyre erősödnek viszont azok a hangok, amelyek a városlakókat hoznák a fókuszba, és IKT fejlesztésekkel növelnék az aktív részvételüket a városi döntéshozatalban. Ez a harmadik generációs okos város, mely elsősorban digitális platformok (közösségi média, vitafórumok, videókonferenciák, online kérdőívek, e-petíció) és adat-alapú döntéstámogató rendszerek (dinamikus szimulációk, városi teljesítmény dashboard-ok, lakossági adatfelvétel) segítségével adnak hangot és tudást a városi szereplőknek.

Itthon már stratégiai szinten megjelentek okos város 3.0 törekvések

A 2019-ben elfogadott Smart Budapest Okos Város Keretstratégiának egyik fókuszterülete, a „kezdeményező kormányzás” vegyíti a második és harmadik generációs elemeket, és céljául tűzte ki, hogy a döntéshozatali folyamatban nagyobb szerepet kell betöltenie mind az adat-alapú döntéstámogatásnak, mind a lakossági, civil, és szakmai szereplőknek. Az új budapesti ITS ennél tovább megy, a stratégia három fő célkitűzéséből egy, a „nyitott Budapest” az együttműködésen alapuló városfejlesztést tűzte ki zászlajára. Ebben konkrét projektelemként megjelennek olyan nemzetközi gyakorlatok is, ahol a lakosság kezdeményezéseinek saját csatornája és forrásai vannak. A párizsi budget participatif ennek egy működő példája: egy online felületen, előre megadott tématerületeken javasolhat bármelyik lakos fejlesztéseket, melyek kellő támogatottság elérése és a megvalósíthatóság igazolása után meg is valósulhatnak.

Nem magától értetődő azonban, hogy az IKT és a kormányzás kereszttüzében a lakosságnak gyarapodnak a jogai és lehetőségei. Kínában 2014 óta fejleszti a kormány a „társadalmi kreditrendszert”, amely az üzleti és lakossági szereplők megbízhatóságát jelző pontozás, és melyhez olyan ösztönzők és szankciók is tartozhatnak, mint a támogatásokhoz való hozzáférés, az utazás korlátozása, oktatásban való részvétel, várólistán való hely az egészségügyben. Nem újdonság a megbízhatóságot pontozni, egy hitelbírálat hasonló logikára épül, azonban a társadalmi kreditrendszerben az az újdonság, hogy egyfelől sokkal szélesebb körű jogokat vagy korlátozásokat jelenthet, életpályát határozhat meg a kreditértékelés, másfelől sokkal több forrásból tud meríteni.

Kezdetben különböző kormányzati és pénzintézeti rekordok alapján történik az értékelés, de egyre inkább fókuszba kerül valamennyi digitális lábnyommal bíró interakció, például térfigyelő kamerák felvétele is potenciális adatforrás. Komoly visszaélésekre ad lehetőséget egyfelől a lakossági szereplők megfigyelésének kiterjesztése, másfelől az értékelés módszertani meghatározása. Ha egy ilyen kreditrendszer egy tervutasításos, autoriter, a lakosság által nehezen, vagy egyáltalán nem ellenőrizhető kormányzatban jelenik meg, akkor az okos város 3.0 ellenkezője valósul meg, az állam totális kontrollja az egyén felett. Képzeljük el, mire lett volna képes Sztálin, ha a nap 24 órájában minden állampolgárra lett volna külön ügynöke.

Nem védettek hasonló tendenciáktól az euroatlanti államok sem, csupán az állam szerepét magánvállalatok veszik át. A napi szinten internetet használó felnőtt európai lakossághányad 54-ről 80 %-ra növekedett az elmúlt 10 évben, és ebből a legtöbb időt közösségi médiával töltjük. Azonban ezek a „pszeudó-közterek” magántulajdonban vannak, az interakció szabályai, hogy ki mit mond, ki mit hall, mit lehet tenni és mit nem egy ellenőrizetlen entitás kezében vannak, ami miatt nem magától értetődőek olyan szabadságjogok, amik a városi közterületek esetében érvényesek.

Miért érdekes mindez várostervezési szempontból?

Az Alphabet 2017-ben indította el Sidewalk Toronto projektjét, mely keretében mintegy 5 hektárnyi területen tervezett egy új, okos városrészt fejleszteni. A kísérleti projekt egyik fő eleme egy olyan digitális platform, ami a város működésének valamennyi aspektusáról termelt volna adatot annak érdekében, hogy automata rendszerekkel alkalmazkodjon a környezeti és használói változásokhoz – beleértve a hétköznapi reszponzív közvilágítást, de akár a szemétgyűjtő robotokat, vagy dinamikusan változó közlekedésszervezést is. A projekt megvalósulása esetén a közösségi médiák minden demokratikus hiányosságát exportálta volna a városi térbe, a lakosság mikroszkopikus megfigyelését, az adattulajdonjog bizonytalanságát, a térhasználat átláthatatlan elvek mentén való szabályozását és egy magánvállalat aránytalanul nagy szerepét a közösség életében. 2020-ban a projektet széleskörű társadalmi felháborodás hatására felfüggesztették.

Ezek a példák rámutatnak, hány különböző arca lehet ugyanannak a fejlődési pályának, különböző társadalmi-kulturális berendezkedésekben, illetve, hogy mivel járhat az, ha megpróbáljuk külön választani az innováció technológiai és emberi dimenzióit. Az emberekről gyűjtött egyre részletesebb és intimebb adatok, illetve az emberekről alkotott egyre pontosabb modellek idővel lehetővé teszik, hogy egy-egy algoritmus jobban ismerjen minket, mint saját magunk. Ez pedig – mint láttuk, akár szabadpiaci, akár tervgazdálkodási környezetben – éppen hogy csökkentheti az egyén autonómiáját, ahelyett, hogy növelné.

Ahhoz, hogy ez ne így történjen, és a harmadik generációs okos város felszabadító utópiája ne forduljon az egyén feletti totális kontroll disztópiájába, muszáj újrafelfedeznünk az emberi dimenziót.

Adatvédelem

Az egyén autonómiájának talán legismertebb dimenziója a személyes adatok védelme. 2018 óta van érvényben az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), amivel az Európai Unió markánsan megkülönbözteti magát a többi globális szereplőtől az adatokhoz való viszonyt tekintve. Mivel egy szigorúbb, korlátozóbb szabályozásról van szó, kérdéses, hogy csökken-e az európai adat-alapú üzleti modellek versenyképessége az USA-val szemben, ahol a magánszektor, és Kínával szemben, ahol a központosított cégek egyszerűbben, gyorsabban, nagyobb mértékben férhetnek hozzá értékes, sokszor személyes adatokhoz. Egy start-up-ok körében végzett tanulmány alapján azok az adatok gyűjtése, amik nem fordíthatók le közvetlen előnyökre a felhasználóknak, fenntarthatatlanná válik. Ezen felül a jogszabályi megfelelésre való átállás költségekkel jár, amit nem mindenki engedhet meg magának, és sok cég egyszerűen megszabadul „szürke” adatbázisaitól. Az európai szabályok ugyanakkor arra ösztönözhetik a piaci szereplőket, hogy térképezzék fel, és tudatosan használják az adataikat, valamint adnak egy sajátos „brand” elemet az európai digitális termékeknek. Bárhogy is vélekedünk róla, az európai kultúrában a privát szféra védelme, az egyének védelme a kibertérben értéket képez. Azonban emiatt soha nem leszünk oly módon azonnal profitmaximalizálásra optimalizálva, mint az USA, vagy szociális tervezésre, mint Kína.

Az európai adat-alapú szolgáltatások éppen a privát szféra védelméből teremthetnek előnyt a globális versenyben, és politikai értékközösségként is „erre a lóra” tettük a pénzünket.

Persze ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül akadályt kell gördíteni az adatáramlás felé, hiszen jól felhasználva valóban könnyebben vagy eredményesebben tudunk értéket teremteni belőle, például egyénre célzott egészségügyi beavatkozásokkal. Megoldást jelenthet az is, ha a szereplők közötti hatalmi egyenlőtlenséget oldjuk fel: ha az adataim alapján látja az állam/vállalat, hogy milyen ember vagyok, akkor az adataik alapján én is látni akarom, hogy hogyan kezelik a közpénzt vagy milyen a termékük. Ezért fontos lesz olyan innovációk megértése, mint az adatközvetítést kikerülő blokklánc technológiák, a több pontra elosztott adatbázisok, vagy az olyan gépi tanuló algoritmusok, ahol nem az adat „utazik” egy központi szerverre, hanem a tanulóalgoritmus „utazik” az adatforrásokhoz, amik soha nem lesznek ilyen módon megosztva (federated learning). Nem szabad akadályként tekinteni az adatvédelmi előírásokra, épp az adatainkhoz való egészségesebb hozzáállás teheti az európai felfogást sikeressé.

Legitim döntéshozás

Mennyire demokratikus a párizsi budget participatif? Mennyire tükrözik a társadalmi értékeket és érdekeket az e-demokrácia platformokon hozott döntések? Bele tud szólni a lakosság egy energiaközösség mindenkit érintő döntéseibe? Igen, de csak ha ezek tervezésénél figyelmet fordítottak a demokratikus legitimitás követelményeire: hű reprezentáció, befogadás, vitathatóság. Egy legitim közösségi döntéshozatalban minden szereplő az érintettségének függvényében vonandó be. A közösségi, a helyi kezdeményezések nem részei a kormányzati hierarchiának, hálózati modellben működnek, ami lehetővé teszi változatos, egyenrangú, autonóm szereplők közös munkáját. Azonban gyakori hibája a létező hálózati modelleknek, hogy ismeretségi alapon, korlátozottan látható csatornákon szerveződnek, így kimaradnak olyan szereplők, akik előre tudnának vinni egy ügyet, de olyanok is, akikre hatással van. Nem csupán direkt módon lehet kizárni valakit a döntéshozásból. Nem mindenki ugyanúgy fér hozzá a részvételi csatornákhoz, akár időhiány, akár kompetenciahiány, akár eltérő célrendszerek miatt. Egy képviseleti demokratikus modellben a képviselő garantálja az érdekek figyelembevételét, egy hálózatban viszont a részvétel.

Hogyan segíthet ezen a digitalizáció? Komoly szerepe lesz egy okos városnak az, hogy egyrészt automatikusan felismerje az érintettséget, másrészt, hogy „képviseletet” biztosítson. Az okos városban szerveződő hálózatok annyiban különböznek az „analóg” együttműködésektől, hogy nagyban adat-alapú döntéstámogató rendszerekre lesznek utalva. Azonban, ha egy szimuláció eredménye kiemelt szerepet kap A, vagy B forgatókönyv melletti voksokban, akkor az azt megalapozó modellek és adatok lesznek a „képviselőink”, és minden demokratikus követelmény rájuk is igaz lesz. A közösség tagjainak lehetőséget kell biztosítani a képviselő kiválasztására, instruálására, kritikájára, visszahívására, méghozzá külön-külön, mindenkinek. A szimulációnak nem lesz elég kimutatnia, hogy egy-egy közös cél mennyiben teljesül és milyen áron, hanem azt is ismernie kell, hogy a döntés közvetlen-közvetett hatásai hogyan érintik az egyes szereplőket, illetve kiket érintenek egyáltalán. Mennyiben lett figyelembe véve egy-egy személyes cél, érdek, vagy érték a számítás során, mi volt a prioritás és miért. A résztvevőknek pedig csatornát kell biztosítani ahhoz, hogy mindezt kiválasztani, kritizálni, vitatni tudják. Nem elegendő egy döntéstámogató rendszert – az okos város motorját – egyszer kalibrálni, ugyanis az lesz a közös nyelve és tere a politikai vitáknak.

Az emberi tudás szerepe

Az okos város 3.0 egyik legfontosabb szerepe, hogy IKT eszközökön keresztül tudással ruházza fel a döntéshozót, és tudást épít be a döntéshozásba. Emiatt az, hogy az IKT eszközök hogyan viszonyulnak az egyes emberek tudásaihoz, akár befogadóként, akár megosztóként, meghatározza annak politikai tőkéjét. A társadalmi igazságosság egy külön dimenziója az, hogy bizonyos szituációkban mennyi hitelt adunk valaki tudásának, vagy mennyire képes valaki értelmezni az őt érintő kérdéseket. Példa lehet előbbire a politikai hovatartozás miatt lenézett vélemény, utóbbira annak késleltetett felismerése, ha valaki szexuális zaklatás áldozata. Nem kell hozzá okos város, hogy ezek kézzelfogható hátrányokkal járjanak: tanúskodás, szakmai viták, állásinterjúk kimenetele múlik az igazságos tudáskezelésen. Azonban, ha az emberek tudása beépül a döntéshozatali láncba, vagy az emberek felelős, informált döntéseire számítunk – ami az okos város 3.0 célja – akkor az elhibázott tudáskezelés miatt kevesebb beleszólása lehet valakinek a város életébe, mintha öt évente szavazna képviseletre.

Sajátos kockázatot jelent az okos városra nézve az a mérnöki tervezési szemlélet is, amely objektív, számítható, valamely szakterület domíniumába tartozó változókra és törvényekre hajlamos lebontani a közösség problémáit, döntéseit. Egy-egy döntésnek nem csupán hatásai vannak, hanem azoknak szubjektív megélése, és ezekre adott emberi reakciók is. Ezeket a reakciókat viszont ugyanúgy befolyásolja az értékrend, a normák, a hozzáállás, mint a hatás maga. Emiatt van az emberi tudásnak egy olyan dimenziója, ami nem szakmai vagy lexikális, hanem a valóságról alkotott képünk és értékelésünk, amivel az IKT eszközeinknek tudnia kell kommunikálni. Egy közparkban a sűrű vegetáció valakinek gazdagabb élővilágot jelent, másoknak veszélyforrást sötétedés után, és ugyanez a veszélyforrás valaki számára kényelmetlen érzést okoz, mást pedig eltántorít attól, hogy használja a parkot. Az okos város csak akkor válhat közös döntéshozatali fórummá, ha egyszerre tud minden egyes polgárával „beszélni”, a szempontjait be tudja építeni a döntési folyamatba, és a résztvevő valóságképének megfelelő módon tudja prezentálni a várost érintő problémákat, kérdéseket, döntések következményeit.

A harmadik generációs okos városok lehetnek az egyén felszabadításának, politikai tőkével való felruházásának a motorjai – de ugyanúgy elhozhatják az egyének totális, ellenőrizetlen kontrollját. Hogy a két út közül melyikre lépünk rá, az nincs beleírva az alkalmazott technológiákba, attól fog függeni, hogy mennyire tudjuk átlátni az emberi és informatikai dimenziók kölcsönhatásait. Ha adatokban mérném a siker valószínűségét, megkérdezném hány informatikus tanul társadalomtudományokat, és hány szociológus tanul programozni.

