Így borította meg a háromgyermekesek CSOK-ja a gyermek nélküliek új lakáshoz jutását

A lakáspiacot érintő családtámogatások kétségtelenül rengeteg családot juttatak könnyebb helyzetbe a lakásvásárlási lehetőségeket tekintve. Főleg a három, vagy annál is több gyermekesek örülhettek, miközben az ennél kevesebb gyermekes családoknak, illetve a családalapítás előtt állóknak, vagy azoknak, akik ezen már évtizedekkel korábban túl voltak, viszont nehezebbé vált megvásárolni egy nagyobb lakást az árak meredek emelkedése miatt. Nehéz különválasztani az áremelkedésben az ingyenmilliók hatását, illetve az általános lakásár-növekedést, mégis azt érezhetjük, hogy az eladók és a fejlesztők is bátrabban áraznak, ha tudják, hogy sok vásárló több millióval, vagy tízmillióval lett gazdagabb egyik napról a másikra. Az egyes családtípusok lakáshoz jutási helyzetét mutatta be az MNB a legfrissebb jelentésében.