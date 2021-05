Már csak pár nap maradt - Legyél idén te "Az Év Építőipari Személyisége" díj győztese!

Az építőipar azon kevés területek egyike volt, amely különösebb megrázkódtatás nélkül vette a tavalyi év akadályait. A külföldről hazatérő minőségi szakmunka, a felgyorsult digitalizáció, és a kissé visszavett munkatempó pedig talán még újabb lendületet is adott mostanra az iparnak. Ezekre a szerencsés együttállásokra idei évtől még inkább szükség lesz, hiszen az állami otthonteremtést célzó támogatások, az 5 százalékos lakásáfa, a budapesti városfejlesztési projektek, az agglomerációs vasútfejlesztés és a nagyobb piaci, illetve állami beruházások extrém munka-, kapacitás- és anyagigényt generálnak.

De sok még a nyitott kérdés, amikre az Építőipar 2021 konferencián is keressük a válaszokat. Ezek egyike biztosan az lesz, hogy ki kapja 2021-ben "Az Év Építőipari Személyisége" díjat.

Építőipar 2021 Találkozz Scheer Sándorral, a Market Építő Zrt. vezérigazgatójával a június 10-ei Építőipar 2021 konferenciánkon.

Díjazzuk a legjobbakat!

Két évvel ezelőtt, a Portfolio első építőiparral foglalkozó konferenciáján hirdettük ki a Market Építő Zrt.-vel közösen alapított, "Az Év Építőipari Személyisége" díj nyertesét. Rendületlenül folytatva a kiválóságok elismerését, idén is keressük azokat a szakembereket, akik büszkék az eddigi építőiparban végzett munkájukra, vagy a vezetőjük, munkatársuk eredményeit szeretnék a díj által bemutatni és elismerni.

Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója a vele készített interjúban elmondta, hogy miért volt fontos számukra, hogy a díj mögé álljanak:

Az építőipar most van egy olyan nagyon kedvező helyzetben, amikor sok feladata van, most kell helytállnia, és most derül ki igazán, hogy ki az, aki ezt igazán jól csinálja. Most kell díjazni azokat, akik többet tesznek le az asztalra, mint egy átlagos szereplő. Mindenkinek kell tudnia választania hőst, hősöket, egy követendő példát, hogy az iparág megtartson, illetve bevonzzon embereket.

2019-ben a zsűri egyhangú döntése alapján, "Az Év Építőipari Személyisége" díjat Kreinbacher József, a Metál Hungária Holding Zrt. alapítója kapta, míg 2020-ban ezt az elismerést Balás Ákos, a Magyar Építő Zrt. projektvezető-helyettese vehette át.

A szakmai zsűri döntése alapján a shortlistre kerülő 4 jelölt közül a nyertes részére a díjat a június 10-ei Építőipar 2021 konferencia ünnepélyes állófogadásán adjuk át. Jelentkezni, illetve jelölni a díjra ezen a linken lehet.

A cikk saját termék népszerűsítését szolgálja.