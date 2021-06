Érintésmentes megoldások és önvezető buszok terve - Ilyen lesz a megújuló Városliget

Mostanra a Liget Budapest Projekt több fontos épülete is elkészült, azonban az épületek mellett az egész park infrastruktúrája megújul. Hol tart most a Liget projekt nem magasépítési, hanem egyéb infrastrukturális része, okos városrészesedése?

A Városliget fejlesztése a kezdetektől az üzemelés, működtetés szem előtt tartásával zajlik, hiszen mi nem értékesítésre fejlesztünk, hanem több, mint 90 évnyi vagyonkezelési feladat áll még előttünk. Már a tervpályázatok meghirdetésekor értékelési szempontként jelöltük meg az épületek üzemeltethetőségét, melyet folyamatosan monitoroztunk és ellenőriztünk a tervezés és a kivitelezés alatt. Ez természetesen igaz a parkra és az abba integrált funkciókra is, ahol nemcsak a látogatói élmény maximalizálása kiemelt célunk, hanem az inkluzivitás megteremtése is. Ennek megfelelően a tervezéshez közel egy tucat szervezet bevonásával elkészítettük a saját inkluzív tervezési stratégiánkat, melynek megvalósítását a hamarosan kiadásra kerülő Access4You Silver minősítésünk is alátámasztja.

A zöld infrastruktúra tekintetében is komoly lépések előtt áll a projekt.

Az eddig elkészült sportpályák, sportcentrum, játszótér, illetve futókör és kültéri fitneszparkok mellé további jelentős zöldfelületi fejlesztések várhatók a következő egy évben.

A Néprajzi Múzeum és a Magyar Zene Háza környezetében teljesen megújul a park és a növényállomány, szem előtt tartva a Városliget Nebbien Henrik által tervezett eredeti, XIX. századi térstruktúráját.

A múlt tisztelete mellett hangsúlyt kapnak a ma legjobb megoldásai is, hiszen az elkészülő épületek és közparki funkciók szerves részét fogják képezni a Ligetben kiépült látogatómenedzsment rendszerünknek. A Liget+ már most megjelenik a parkban elérhető szolgáltatások esetében, hiszen egy rövid regisztrációt követően egykapus módon, pusztán egy mindenkinél rendelkezésre álló mobiltelefonnal lehetséges a szolgáltatások személyre szabott, érintésmentes használata. Jelenleg ezen a rendszeren keresztül egy egyszerű QR kódos megoldással van lehetőség igénybe venni ingyenesen az illemhelyeket, illetve lehet idősávot foglalni, majd hozzáférni az újonnan kialakított sportcentrum pályáihoz, valamint a kapcsolódó öltözőkhöz.

Különböző módokon, de a járvány hatással van az összes most zajló fejlesztésre. A Liget esetében hogyan hatott a járvány a tervekre, igényekre? Átalakult a koncepció, esetleg megerősödött, vagy elemenként változó volt a hatás?

Egészen szomorú, ugyanakkor érdekes tapasztalat volt az utóbbi egy év. A járvány okozta rengeteg emberi tragédia mellett nekünk is be kellett zárnunk épületeket és sok szolgáltatást kellett korlátozni, illetve gyorsan kellett reagálnunk az aktuális jogszabályváltozásokra. A parkban elérhető sportpályák és a főváros legizgalmasabb játszótere azonban egy-két rövidebb időszakot leszámítva folyamatosan üzemelt, amely nagy segítség volt a budapestieknek és a környékbelieknek, hogy ebben a nehéz időszakban legyen hova kiszabadulni.

Máshol is hallottam már, egyet is értek vele, hogy a pandémia nem okozott forradalmat a digitális megoldások terén, inkább csak felgyorsította a meglévő lehetőségek terjedését. Ezt mi is tanúsíthatjuk, hiszen a járvány megjelenésével előtérbe került annak hasznossága, hogy

a Városligetben mindenhol lehet érintés nélkül fizetni,

illetve, hogy az addigra már kiépített optikai látogatószámláló rendszerrel például a játszótéren folyamatosan nyomon tudjuk követni a bent tartózkodók számát.

Ennek megfelelően nem is szeretnék koncepcióváltásról beszélni, inkább csak örülök, hogy még a járvány előtt egy olyan utat választottunk az alkalmazott okos megoldásokkal, amelyek biztonságosan használhatóvá tették a ligetet sok százezer embernek a pandémia ideje alatt is.

Mik lesznek a következő lépcsőfokok a megvalósításban?

Haladunk tovább az eddig megkezdett úton. A Szolgáltató Ligetnek nevezett hasznosítási koncepciónk a Városligetben egy hosszú előkészítés lassan beérő gyümölcse. A vagyonkezelt ingatlanállományunk meghaladja a 150 ezer négyzetmétert, a városligeti parkterület pedig 1 millió négyzetméteres. Ezen a területen, a különböző épületeinkben jelentős hazai intézmények elhelyezését kellett megoldanunk, olyan módon, hogy a legjobb minőségben tudjuk kiszolgálni a beköltöző intézmények igényeit, amellett, hogy szét legyen választva a létesítménygazdálkodás és a múzeumszakmai feladatvégzés. Kiváló szakemberek készítik elő Magyarország vezető kulturális intézményeiben a kiállításokat, illetve kezelik a gyűjteményeket, azonban egy XXI. századi elképesztően komplex múzeumépület műszaki fenntartása az a feladat, amellyel kapcsolatban a szakértelem nálunk van. Ennek megfelelően a piaci viszonyokhoz hasonló bérleti konstrukcióban adjuk használatba az épületeket az intézményeknek, amely SLA szinten tartalmazza számukra a gépészeti, gyengeáramú és egyéb rendszerekkel kapcsolatos komplett FM szolgáltatást.

A parkban is tervezünk a fenntartással kapcsolatos lényeges változtatásokat. A FŐKERT-tel egyetértésben, a társaságaink közötti együttműködést új alapokra helyezzük.

Kidolgoztunk egy olyan műszaki paraméter rendszert, amely gyakorlatilag leírja objektív mérőszámokkal, hogy milyen parkot szeretnénk látni.

Vannak követelmények a gyepfelületek lomb-borítottságára ugyanúgy, mint a hulladékgyűjtők maximális telítettségére vagy a virágágyások fenntartására. A jövőben nem az lesz az elszámolásunk alapja, hogy mekkora volt a ráfordítás, hanem hogy a végeredmény mennyire felel meg a közösen elfogadott elvárásoknak. Amennyire ez egyszerűen hangzik, legalább annyira bonyolult, hiszen itt élő növényvilágról van szó, nem minden számszerűsíthető, így a kialakult jó partnerségi viszony a FŐKERT-tel az egyik kulcsa a továbblépésnek. A szolgáltatás igénybevétele során az ellenőrzésekhez is fogunk okos megoldásokat használni, illetve elkészült a parkterület teljes térinformatikai adatbázisa, amely régi adóssága volt a mindenkori fenntartónak.

Milyen látható, mérhető eredmények vannak már üzemeltetési, fenntarthatósági, energiatakarékossági szempontokból?

Épületüzemeltetési szempontból egyelőre még a rendszereink felfuttatása van folyamatban. Az első nagyobb épületünk, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ beköltözése már ugyan túl van a félidőn, azonban a gépészeti rendszerek optimalizációjához még szükségünk van a teljes terhelés melletti működési tapasztalatokra is. Vezérlés oldalról előrehaladott állapotban vagyunk, központi irányítási rendszer az épületekre adott. Az IT hálózataink üzemeltetése is házon belül van, az épületeink összeköttetése kiépült. Alkalmasak az elkészült épületek arra, hogy az egyes rendszereket irányítsuk, vagy monitorozzuk távolról, a teljeskörű smart building megoldások ott vannak a házakban.

Energiaellátás szempontjából is újat tudunk hozni, hiszen

úttörő módon épült ki a Városligetben a Műjégpályával és a FŐTÁV-val együttműködésben a távhűtési és távfűtési ellátórendszer.

A melegebb nyári időszakban az új múzeumépületek hideg energiáját részben a jégpálya akkor használaton kívüli hűtőtornyai, részben pedig geotermikus energiát használó talajszondák állítják elő. A fejlesztésnek köszönhetően a városligeti új létesítmények zéró emisszióval működnek a közparkban.

Izgalmas kérdéskör a Liget Budapest szociális fenntarthatósága is. Igyekszünk nemcsak energetikai és gazdasági (a Projekt a KPMG járvány előtt készült tanulmánya szerint 10-15 év alatt visszahozza az árát nemzetgazdasági szinten), hanem szociális szempontból is a lehető legjobbat nyújtani. Sokféle álláspont ütközik a ligettel kapcsolatosan, ez rendben is van egy ilyen volumenű beruházás esetén. Azt azonban kérdés nélkül állíthatjuk, hogy a beruházás már most is látható egyik legnagyobb előnye, hogy rengeteg látogatóhoz hozza közel a park zöldfelületét, ami a városi közparkok legfontosabb feladata. A felújított parkterületeket egy naposabb hétvégén közel 15 ezer ember látogatja, ami egyszerűen fantasztikus. Nagyon örülünk neki, hogy valami olyat készíthettünk el és tarthatunk fent nap mint nap, ami ennyi emberhez jut el, ilyen sok családnak tesz hozzá a mindennapjaihoz a zöldfelület élményével, és ami ennyi embert motivál, hogy kilátogasson hazánk legrégebbi közparkjába.

Hogyan készül a Liget a járvány utáni időszakra a nyitásra, az élet visszatérésére?

Egyértelműen a további látogatószám-növekedés kiszolgálására készülünk. Beüzemeltük Budapest legnagyobb elektromos autótöltő állomását a Múzeum Mélygarázsban, illetve továbbfejlesztjük a parkolórendszerünket is. Napokon belül elstartol a Liget+ Parkolás, amely szolgáltatásunkkal a Liget+ rendszerbe regisztrált felhasználó igénybe veheti az elektromos töltőinket, érintésmentesen hajthat ki és be a garázsba, valamint élhet a teljesen automatikus elszámolás lehetőségével.

Tervezzük a Városligetben egy elektromos buszjárat elindítását is, amely esetében jelenleg vizsgáljuk az önvezetés lehetőségét.

A Liget+ rendszerrel kapcsolatosan előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a ligetben jelen lévő intézményekkel, hogy jegyértékesítő partnerként kínálhassuk a belépőiket, akár személyre szabott kombinált lehetőségként más szolgáltatásokkal. Szintén dolgozunk azon, hogy a parkban jelen lévő vendéglátóhelyek is megjelenjenek hasonló módon a Liget+ kedvezménylehetőségei között. Nagyon izgalmas élmény számomra is, hogy ezt a komplex, sokszereplős együttműködési rendszert el tudjuk indítani és a látogatók számára elérhetővé tudjuk tenni.

Zárásként hadd említsem meg a hozzáférhetőséget. A hamarosan elkészülő épületeink részévé válnak majd a Liget Földszintje koncepciónak; a projekt indításától egyik fontos célunk, hogy az elkészülő létesítmények – a liget parkfelületéhez hasonlóan – rendelkezzenek jelentős szabadon bejárható közönségforgalmi térrel. Mind a Magyar Zene Háza, mind a Néprajzi Múzeum épülete átjárható és megcsodálható lesz belépőjegy nélkül is, azonban igazi pompájukat a kiállítások megnyitásával nyerik majd el idén év végétől.

