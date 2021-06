A hibrid munka irányba megyünk, de igenis van jövője az irodaházaknak

Elkezdődött az FM & Hybrid Office konferencia , ahol az irodapiac jelenjét, jövőjét és minden velejáróját vitatják meg a résztvevő szakértők. Az elmúlt másfél év ugyanis rengeteg változást indított be, a távmunka, az irodaterek albérletbe adása, a belső elrendezések felborulása, a területek visszaadás, a fenntartható üzemeltetés és számos más bérlői igény nem kis átalakulást eredményezett az irodapiaci szereplők életében. A szakértők egyet értettek abban, hogy a hibrid irodahasználat most a legelképzelhetőbb kimenetel, és csak ritkán van példa arra, hogy valaki teljes egészében otthoni munkavégzésre küldi a dolgozóit.

A beszélgetés moderátora, Ditróy Gergely, ingatlandivízió-vezető, Portfolio, többek között arról kérdezte a beszélgetés résztvevőit, hogy eddig milyen példákat láttak, illetve, hogy számítanak-e az irodisták teljes visszatérésére az irodaházakba, vagy éppen ellenkezőleg, a távmunka veszi át a hatalmat a jövőben.

Mazsaroff Kata, bérbeadási igazgató, Horizon Development, elmondta az irodába való visszatérés kapcsán, hogy olyan munkakörnyezetet kell nyújtani a munkavállalóknak, ahol szívesen vannak, és akkor igenis van ennek jövője.

Egy hibrid irányban megyünk, van példa olyanra, akik 100 százalékban távunkára mentek, ez a Vodafone volt Miskolcon, de a budapesti irodájuk megmaradt. Egy másik példa egy IT-s, telekommunikációs cég, amelynek Indiában volt call centere, amit nem tudtak otthoni munkavégzésre átállítani, azt az egységet bezárták és inkább a kelet-közép-európai régióban keresnek helyet.

Mivel összköltséget néznek a cégek, vagyis bérleti díjat és üzemeltetési költséget együtt, így még mindig kedvezőbben alakul Magyarországon a cégek havi kiadása, mint a régió más országaiban. Mazsaroff Kata hozzátette, hogy vannak, akik költségoptimalizálásra fókuszálnak, mások a munkavállalókra. Utóbbinál tudják, hogy ehhez meg kell fizetni bizonyos többletköltségeket is. Ha fejlesztőként valaki élményalapú szolgáltatásokat nyújt, az a későbbiekben a költségekbe is beépül. A szakértő hozzátette azt is, hogy a fenntarthatóságban óriási szerepe van az üzemeltetésnek, egyrészt az értékmegőrzés egy kiemelt szempont, másrészt a piaci szereplők együttműködése sem másodlagos.

Gereben Mátyás MRICS, országmenedzser, CPI Hungary, szerint irodára biztosan szükség lesz, de még nyitott kérdés, hogy mennyire pontosan. Az IT és az SSC szektorban jellemzőbb, hogy hibrid megoldás felé mennek a cégek.

Az SSC-k azt mondták, hogy a pandémia alatt 10-15 százalékkal hatékonyabban működtek. Volt olyan bérlőnk, aki székházat szeretett volna építtetni velünk, majd 2020 végén visszaadták még a meglévő 8 ezer négyzetmétert is.

Az üzemeltetési költségek alakulásáról is szó volt a beszélgetésen, Gereben Mátyás erről elmondta, hogy probléma a piacon, hogy a bérlők megszoktak egy üzemeltetési árszintet, amitől nem mernek elrugaszkodni, ezért más címkék alatt vannak megnevezve a költségek. A sor végén magasabb az összeg, de az összehasonlítások során kedvezőbben néz ki, hogy az üzemeltetés költsége önmagában nem nőtt. Ha ezeket a kiadásokat régiós szinten is összehasonlítjuk, akkor hasonló üzemeltetési árszinttel lehet találkozni, de a bérleti költségek itthon 15 százalékkal alacsonyabbak, mint a régiós országokban, Varsóban vagy Prágában.

Kis-Szölgyémi Ferenc, vezérigazgató, B+N Referencia Zrt., kiemelte:

Eddig 7-8 négyzetméternyi irodateret számoltunk munkavállalóként, de ez várhatóan nőni fog. Én fit-out cégbe invesztálnék a jövőben.

Az üzemeltetésnél Kis-Szölgyémi Ferenc arra számít, hogy sorba fognak állni az irodaház tulajdonosok. Nehéz lesz Budapesten, vagy tőlünk nyugatra minőségi szolgáltatót találni. Másrészt Budapesten azért is nehéz a home office, mert az otthonok nem erre lettek kitalálva. Ezért is várható, hogy cél lesz az, hogy a cégek biztonságos környezetbe visszahozzák a dolgozókat.

Nekünk van olyan ügyfelünk, akik a normál üzemeltetési költség dupláját költötték a Covid alatt, mert be kellett, hogy járjanak a dolgozók és így több fertőtlenítési költsége volt.

A szakértő szerint a robot egyelőre, a mai technológiai szinten a nagy területek takarítására és az adatgyűjtésre használható. A munkaerőhiányt még nem tudja teljes mértékben megoldani a robottechnológia, ezért lenne célszerű, hogy megemeljék a minimálbért, egy osztrák minimálbér megállíthatná azt, hogy külföldre menjenek dolgozni, illetve jöjjenek vissza az üzemeltetésben dolgozók. A hiányuk ugyanis nagy gondot fog okozni.

Vágó László, vezérigazgató, NEO Property Services Zrt., egyelőre még dinamikus robbanást nem lát, de kiemelte, hogy:

A jelenleg egy főre jutó 8-10 négyzetméter irodaterület szerintem nőni fog, a duplájára, vagyis inkább 20 négyzetméter lesz az egy fő által használt irodaterület. A fit-out munkák számában növekedés van, viszont még nem látom, hogy az új bérleti szerződések miatt most több ilyen jellegű munka lenne.

Az üzemeltetési ipar kapcsán Vágó László kiemelte, hogy újra bebizonyosodott, hogy válságálló. A service költségről (ami az üzemeltetési költségeken túl más egyéb kiadásokat is magába foglal) elmondta, hogy a régióban egyenletes, kissé talán alacsonyabb ez a kiadási tétel a bérlőknél Szlovákiában.

