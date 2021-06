Hogyan fogja teljesíteni az építőipar a fenntarthatósági követelményeket?

Az idei évtől az építőipari szereplők számára is egyre nagyobb hangsúlyt kap a szektorhoz köthető fenntarthatósági és karbonsemlegességi kötelezettségek és vállalások teljesítése. Az EU 2050-ig tűzte ki a minden szektorra kiterjedő karbonsemlegesség elérését, de ez az ambiciózus cél egyben azt is jelenti, hogy az építőipari szereplőknek már most el kell aktívan kezdeni az energiafelhasználás visszaszorítását és a kibocsátások folyamatos csökkentését. Számos pénzügyi finanszírozás is a fenntarthatósági célok teljesítéséhez kötött, ami további lépéskényszer elé állítja a szereplőket. Barta Zsombor MRICS , Greenbors Consulting Kft. alapító partner, HuGBC (Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete), elnökének előadása többek között a karbonkibocsátás csökkentésének lehetőségeit, illetve a Párizsi Klímacélok teljesítéséhez kapcsolódó ösztönzőket és eszközöket mutatja be a június 10-i Építőipar 2021 konferencián