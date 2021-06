A 2019-es fejlesztési volument még legalább 2-3 év, amire elérjük

Elindult a rakpart és a Lánchíd felújítása és hamarosan a Blaha Lujza tér felújítása is elkezdődik. A pénzügyi, gazdasági és politikai kockázatok részben összefüggésben állnak egymással, de arra törekszünk, hogy a jövőben is legyenek fejlesztési projektek, ezek finanszírozása azonban még nem egyértelmű, a főváros pénzügyi lehetőségei szűkülnek. Ennek ellenére nemcsak közlekedési-infrastrukturális beruházásokban, hanem például ingatlanfejlesztésekben, lakásfejlesztésekben is gondolkodunk, a főváros fontos célja a kompakt fejlődés - mondta el - Balogh Samu Márton, a főpolgármester kabinetfőnöke, Budapest Főváros Önkormányzata. A kabinetfőnök hozzátette, hogy a covid hatására erősödik a digitalizáció, valamint felértékelődik az otthon, aminek az építőiparra nézve is hatása lesz. Mindez erősítheti a városból való kiköltözést, amire a főváros élhetőségének javításával lehet válaszolni. Úgy gondoljuk, hogy a bejelentett 3000 milliárdos fejlesztési keretből a közlekedésfejlesztésen túl Budapest élhetőségének fejlesztésére is kellene költeni.

Támogatjuk a rozsdaövezeti szabályozások megjelenését, egyrészt mert ez a kompakt város szempontjából egy jó gondolat, másrészt ezek olyan elhelyezkedésű területek, ahova az emberek tömegközlekedéssel tudnak eljutni. A szabály megvalósulása azonban kicsit kiszámíthatatlan amiatt, hogy térképi kijelölés helyett egy bizottság határozza meg az érintett területeket. Fejlesztőként az, hogy Magyarország kormánya dönt ebben, egyfajta központosítottságnak tűnik. A szabályozásnak az urbanisztikai szempontokon túl az áfa kérdése kapcsán gazdasági hatása is van, amihez olyan támogatások kötődhetnek, ami a fejlesztéseket még hatékonyabbá tehetik – mondta el Dr. Takács Ernő, a WING Zrt. portfolióért felelős vezérigazgató-helyettese, (az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK), elnöke).

A szakember hozzátette, hogy a 2019-es fejlesztői lendületet megtörte a pandémia, jelenleg a fejlesztőknél az újratervezés időszaka van. Egyelőre egy kivárás jellemzi a piacot, amit a jövőbeli stratégiai elképzelésekhez alkalmazkodással töltünk, hogy kihozzuk belőle a legnagyobb előnyöket.

A 2019-es fejlesztési volument még legalább 2-3 év amire elérjük.

Kivitelezői kapacitásproblémát most is érzékelünk, így a kapacitást bővíteni és a hatékonyságot növelni kellene. A fenntarthatósági szempontok miatt pedig nemcsak az épületüzemeltetésben, de az alapanyagokban is újratervezésre van szükség, úgy gondolom, hogy el fog indulni egy ilyenfajta szemléletváltozás mind a vásárlói, mind az ingatlan használói oldalon – tette hozzá.

Egyetértés van a főváros és a kormány között abban, hogy a főváros autóforgalmát csillapítani kell, a városban haladó autók fele a városon kívüli ingázókhoz köthető. A főváros és a kormány között a vita csak a fejlesztések lebonyolítása kapcsán van, például a vasúti területek rozsdaövezeti fejlesztésében, akárcsak a fővárosi közlekedésekben. Azt gondoljuk, hogy a projektjeink kiállják az idő próbáját, nem csak választásokig gondolkodunk. A legnagyobb fejlesztési projekt most a Déli Körvasút, melynek új megálló részben már kivitelezési szakaszban vannak, részben pedig most kezdődik a kivitelezésük. A másik nagy projekt a déli HÉV-ek Kálvin térig történő meghosszabbítása, ami ezekben a városrészekben is nagyon sok ingatlanfejlesztési potenciált kinyit. A Dél-Nyugati pályaudvarok közti vasúti alagút nem a következő pár év projektje, először a pályaudvarok felújítása van napirenden, de fontos a vízió, hogy a pályaudvarok mostani felújítása illeszkedjen ebbe. Uniós forrásból ezek keretét kell megteremteni. A szabályozásokon túl szemléletformálásra van szükség, érdemes ezt a pluszt beletenni, hogy minőségi javulás következhessen be - emelte ki Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio