A NAV annyi adatból dolgozik, mint egy 96 év hosszú HD minőségű film mérete

A pénzügyi kérdések és a digitalizációs, adatelemzős törekvések sokszor nehézkesen épülnek be egy építőipari cég életébe. Sok a feladat a tervezéstől a megvalósításig. Finanszírozás, árfolyamkockázat, adóügyek, kötvények, támogatások, körbetartozás, határidők. Ha nem lenne elég a szakmával járó rengeteg extra teher és újdonság adaptálása, lekövetése, megoldása, akkor még ott egy jóadag pénzügyi kérdés és kockázat is. A beruházás tervezésére és a kiadások ütemezésére, illetve pontos felmérésére szerencsére már van technológia, sőt egy BIM alapú költségvetési szoftver már a geometrikus terveket is képes pénzügyi modellé konvertálni. A pontos számítások a hatékonysághoz is hozzájárulnak, ami egy elengedhetetlen része annak, hogy kevésbé fájjon a cégeknek a teljesen fehér adózás, és a megfelelően bejelentett munkások alkalmazása. Ez ugyanis a cél, amit a NAV a rendelkezésre álló leírhatatlan és felfoghatatlan mennyiségű adatával igyekszik is ösztönözni.