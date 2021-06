Úgy vesszük az új lakásokat, mintha nem lenne holnap - Lehengerlő áradatok jöttek

Ismét megjelent a Budapesti Lakáspiaci Riport, ami az elmúlt 3 hónap adatai alapján vizsgálja meg a fővárosi új lakások árait. Ez alapján Budapesten átlagosan 988 ezer forintos négyzetméteráron kínálják az új lakásokat eladásra, ami a korábbi negyedévhez képest 1,6 százalékos drágulásnak felel meg. Jó hír azonban, hogy a kínálat is bővült, és a vevők is aktívak: fél év alatt több lakást vásároltak, mint amennyit tavaly egész évben. Nézzük, mennyit kell fizetni az egyes kerületekben!

A Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisa jelenleg 24 370 lakást tartalmaz, ezek olyan fejlesztésekben találhatók, amelyek 2021 első vagy 2021 második negyedévében legalább egy szabad lakást tartalmaztak. Egyértelműen látszik, hogy a lakások és a projektek száma is újra növekedésnek indult a kedvezményes új lakás áfa visszavezetését követően.

Az év első fele biztatóan indult a piacon: fél év alatt több lakást vásároltak meg, mint amennyit tavaly egész évben. negyedévre szűkítve, vagyis 2021 február és 2021 május között 2000-nél is több új lakás kelt el.

Összehasonlításképpen 2020-ban, amikor a lakások egy részét még 27 százalékos áfával lehetett értékesíteni, összesen 3500 új építésű ingatlant adtak el Budapesten. Vélhetően a most látott magas számokban az is közrejátszott, hogy az év eleji áfaváltozás miatt több fejlesztő csak most aktualizálta a lakáslistáját, illetve korábban zárt előértékesítés alatt lévő projektek most kezdték el a nagyközönségnek is árulni a lakásokat. A kedvezményes lakásáfa és a családi otthonteremtési kedvezmények fűtik a keresletet, ahova a befektetők is kezdenek visszaszivárogni.

Budapesti átlagár

Az elmúlt egy évben 4,4 százalékkal nőttek az árak, a kedvezményes lakásáfa ellenére pedig az árváltozás üteme gyorsul: a negyedéves árváltozás 1,6 százalék volt. Ennek elsődleges oka vélhetően az építőanyagok drágulása, de a magas kereslet hatására is könnyebben emelnek árat a fejlesztők.

Az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 988 ezer forint volt 2021 második negyedévében Budapesten.

A négyzetméterárak Budán és Belső-Pesten már meghaladták az 1 millió forintot, Külső-Pesten viszont vélhetően erre még várni kell, annak ellenére, hogy itt a leggyorsabb az árak emelkedése.

A legdrágábbnak a belváros bizonyult, az V. kerületben 2 millió forint felett jár az új lakások átlagos négyzetméterára. Két budai kerületben (II., XII.) pedig az 1,8 millió forintot haladta még meg a négyzetméterár. Továbbra is átlag környékiek az árak a III., XI., VIII. IX. és XIII. kerületekben, míg legolcsóbban a XVIII. és a XXIII. kerületekben vásárolható új lakás, ahol egy négyzetméterért kevesebb mint 750 ezer forintot kell fizetni.

