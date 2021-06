Itt az újabb ingatlanlufi? – Őrült módjára veszik a lakásokat a tengerentúlon

A COVID során az életvitelünk és a mindennapi szükségleteink is megváltoztak. Felértékelődött az otthon, kiemelten fontossá vált a hely, ahova a járvány hullámai alatt nemcsak megpihenni jártunk, hanem napjaink legnagyobb részét töltöttük. Ennek viszont az lett az eredménye, hogy globálisan egyre nagyobb az otthoni munkavégzéshez megfelelő lakások iránti kereslet, ami világszerte sok helyen tovább erősítette a lakásárak emelkedését, olyannyira, hogy 2008 után sokan ismét egy lakáspiaci lufi kialakulását vizionálják. Hogy valóban így van-e, azt az amerikai ingatlanpiac példáján keresztül mutatjuk be, kitekintéssel a hazai folyamatokra is.

Bár Magyarországon most éppen enyhül a korábbi évek drasztikus lakásáremelkedési üteme, az OECD statisztikái szerint világszerte - az elmúlt 20 évet nézve - most a leggyorsabb a lakásárak emelkedési üteme. Egyre nagyobb az otthoni munkavégzésre alkalmas lakások iránti kereslet, amivel kapcsolatban sokan egy ingatlanlufi kialakulását vélik felfedezni. Nézzük, mennyire helytálló ez a kijelentés!

A tavalyi évben a kormányok és a jegybankok annak érdekében, hogy megelőzzék a járvány miatt kialakuló gazdasági válságot hatalmas összegekkel, mentőcsomagokkal támogatták a gazdaságokat, miközben az egyének szintjén közvetlen támogatásokkal vagy törlesztési, esetleg kilakoltatási moratóriumokkal reagáltak. Az Y generáció, akiknek megtakarításai az utazási és szórakozási lehetőségek hiányában és a fenti okok miatt jelentős mértékben nőttek, a hirtelen keletkezett többletforrásnak sok esetben a részvény- vagy az ingatlanpiacon kerestek helyet. Ezzel együtt a távmunka és a távoktatás is szerepet játszott abban, hogy egyre erősebbé vált a kereslet az elővárosokban vagy a külső kerületekben található kertes házak iránt, amire egyébként nemcsak Amerika, de a budapesti árváltozások is jó példát mutatnak.

Irányítószám-körzetek szerinti árváltozás, Forrás: OTP Értéktérkép

A sűrűn lakott belvárosi területek elhagyása ráadásul a jövőben is folytatódhat, mivel a cégek a jövőben is inkább hibrid megoldásokban gondolkodnak a munkavégzés terén, ami tovább emelheti az élhetőbbnek számító városrészek lakásárait.

Licitháború zajlik Amerikában

Az Egyesült Államokban jelenleg a meghirdetett ingatlanok fele a kikiáltási ár felett talál gazdára. Országszerte dúl a licitháború, aminek győztesei a lakás mellé rendre egy alacsony kamatozású jelzáloghitelt is kapnak. Bár a nagy távolságok miatt egyébként is előfordul, hogy a vevő a vásárlás előtt nem nézi meg élőben a házat, a mostani sietség oda vezetett, hogy

a lakások kétharmada úgy cserél gazdát, hogy a vevő a vásárlást megelőzően be sem teszi a lábát az ingatlanba.

Amerika-szerte egyébként 3,8 millióval alulmarad a meghirdetett lakások száma a kereslethez képest, így nem meglepő, hogy egy év alatt 13 százalékkal mentek feljebb az eleve magasan lévő árak. Az amerikai lakáspiacot – de sok más ország piacát is – egy kettőség jellemzi: miközben még mindig a korábbi évek átlaga felett áll a munkanélküliségi ráta, van egy réteg, aki a magasabb lakásárak mellett is fizetőképes maradt, így erősítve a lakáspiaci keresletet. Mindez az országot jellemző társadalmi egyenlőtlenségek növekedését bizonyítja.

Miért mindig az ingatlanlufi miatt aggódunk?

A személygépkocsik ára is nagyon nagyot emelkedett az előző évben, a többség mégsem aggódik emiatt. A 2008-as válság emlékei mellett a lakásárakkal kapcsolatos aggodalom fő oka az, hogy a magánszemélyek továbbra is sok esetben ingatlanba fektetik a megtakarított pénzüket. Az árak stabilizálásában viszont az államnak is nagy szerepe van. A FED 2020-ban 1 milliárd dollárnyi jelzálogalapú kötvényt vásárolt, aminek célja az volt, hogy a kamatok alacsonyan tartásával csökkentse a COVID hatásait a lakáspiacon.

A stabilitáson túl azonban az alacsony kamatok ahhoz is hozzájárultak, hogy meginduljon egy lakásvásárlási roham.

Lesz-e összeomlás?

A Harvard kutatói szerint az ingatlanlufi jeleit mutató árrobbanás nem feltétlenül vezet piaci összeomláshoz, de tény, hogy az amerikai lakásárak már 2017-ben meghaladták a rettegett 2008-as árszintet.

Összességében a piacot a most vagy soha hozzáállás jellemzi, és szakértők szerint még koránt sem érték el a plafont az ingatlanárak.

Az elemzők úgy vélik, hogy a gazdaság jelen helyzete eltér a 2008-as válságétól: a kamatlábak világszerte alacsonyak, így kedvező feltételek mellett lehet továbbra is lakáshitelhez jutni, vagyis a piac dinamikusan bővülhet anélkül, hogy az adósok fizetésképtelenek lennének.

Mi a helyzet Magyarországon?

Ami a lakáspiaci árakat illeti, a nemzetközi trendekbe illeszkedik Magyarország is. Az MNB statisztikái szerint Budapesten és az agglomerációban is nőtt a családi házak iránti igény, de az OTP Értéktérkép statisztikáiban is látható, hogy

Budapest kertvárosi részei és a Balaton nagy sikernek örvend.

Mivel a jövőben Magyarországon is nagyobb teret kapnak a hibrid munkahelyi megoldások, a munkahely egyre kevésbé követel meg bizonyos mértékű röghöz kötöttséget, aminek szintén nagy szerepe lehet a fenti ingatlantípusok iránti kereslet erősödésében. Ezt erősítik az Otthonteremtési Program támogatási elemei és az 5 százalékos újlakás-áfakulcs visszavezetése is, aminek hatására a közeljövőben sem kell érdemi árcsökkenésre számítanunk. Ez azonban még nem jelenti Magyarországon sem azt, hogy lufi lenne kialakulóban, ugyanis a bankok továbbra is óvatosabbak a hitelek mögötti fedezetek bevonásakor és a hitellel rendelkezők gazdasági háttere is stabilabb most, mint a 2008 előtti években volt.

