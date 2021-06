Hamarosan megnyit a főváros egyetlen Duna-parti strandja

Hamarosan megnyit Budapest egyetlen szabadvízi strandja, a SHO BEACH BudaPart. A Lágymányosi-öbölben kialakított strandon július 3-tól a fürdőzés mellett sportolási lehetőségekkel, kulináris élményekkel és a nyár folyamán változatos programokkal várják majd a látogatókat.

Július 3-án a Kopaszi-gát mellett nyit meg a főváros egyetlen szabadvízi strandja. A BudaPart fejlesztője már a tervezési fázisban döntött arról, hogy az épületek mellett, a Lágymányosi-öböl partján egy strandot is kialakít. A strandon a bisztró mellett mosdók és öltözők is lesznek. Mivel a kiszolgáló egységek úszóházakban kapnak helyet, megemelkedett vízállás esetén sem kerülnek víz alá. A nyitást követően a nyári szezon alatt különböző programokkal készülnek a szervezők. A városnegyed déli részén nyitott újra egyébként nemrég a Dürer Kert is.

Címlapkép forrása: BudaPart