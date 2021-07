Építőipar: bejött az ijesztegetés, azonnal behúzta a kéziféket az építőanyagmulti

Bár konkrét törvénymódosításokat még nem fogadtak el, már most látszik, hogy az építőanyagpiac egyes szereplői nem szeretnének a kormány tegnapi bejelentéseivel szembe menni, kockáztatva egy esetleges GVH vagy NAV ellenőrzést, amik mostanában egyre szaporodnak az iparágban. Mivel az építőanyagok ára drámaian megemelkedett, a kormány, a korábbi híreket megerősítve, tegnap többek között azt a döntést hozta, hogy az építőipari termékek kivitelét engedélyhez fogja kötni. Vélhetően ennek hatására is, a budaörsi székhelyű építőipari segédanyaggyártó cég, a Mapei Kft. ma reggel bejelentette, hogy a hazai igények zavartalan kielégítése érdekében fékezte exportkivitelét.

Mivel az építőanyagok ára drámaian megemelkedett, a kormány tegnap többek között azt a döntést hozta, hogy az építőipari termékek kivitelét engedélyhez fogja kötni, vagyis Magyarországról meghatározott építőanyagokat a bejelentést és a bejelentés tudomásulvételét követően lehet csak kivinni. Ide tartoznak az acél- és vastermékek, a szigetelőanyagok, a homok, kő, kavics és sóder (homokos kavics). A részletes bejelentést az alábbi cikkekben írtuk meg:

A bejelentést megelőzően az építőipar szereplőivel a lehetséges hatások mellett arról beszélgettünk, hogy vajon elég lesz az ijesztegetés, vagy bele kell állni a cselekvésbe is a kormánynak? Egyelőre úgy tűnik, hogy elég volt a bejelentés ahhoz, hogy a legnagyobb építőipari segédanyaggyártó cégek máris reagáljanak, noha várható, hogy a kormányzati bejelentést konkrét intézkedések is fogják követni.

A bejelentés után a Mapei Kft. hangsúlyozta, hogy az év második felében csak akkor szolgálják ki az exportot, ha már a hazai keresletet kielégítették.

"Hasonló a helyzet, mint 2017-ben, amikor a megnövekedett belföldi igények miatt az export befagyasztására kényszerültünk. Jelenleg erre nincs szükség, azonban folyamatosan figyeljük a magyar piacot és csak akkor exportálunk, ha a hazai piaci igényeket már kiszolgáltuk” – tájékoztatott Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője.

Az ügyvezető elmondta, hogy a cég alapanyagellátása stabil, termékhiány nincs, azonban néhány termékcsoportban - az epoxy gyanta bevonatok, ipari padlók, epoxy fugázók, ragasztók, valamint szintetikus vízszigetelő lemezek területén - előfordulhatnak jelentős csúszások. Markovich Béla szerint őszre várható a jelenlegi alapanyaghiány, ellátási nehézségek és megnövekedett kereslet miatti helyzet normalizálódása.

Mivel a legfontosabb most a hiány elkerülése az érintett termékekből, ezért a hazai lakosság és a beruházók folyamatos kiszolgálása érdekében remélhetőleg a jövőben több hasonló bejelentés is érkezik az exportra is gyártó hazai, és a jelentősebb multinacionális cégek részéről.

Címlapkép forrása: Getty Images