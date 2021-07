Építőipar: Ellentámadásba lendültek az építőanyag-kereskedők!

Az otthonfelújítási támogatást igénylők kettős árhatással néznek szembe: az építőanyagok árának emelkedése mellett jelentősen nőttek a lakossági felújítási szolgáltatások kivitelezői díjai is, mindez pedig kedvezőtlen hatással van a támogatások értékére és hatékonyságára - közölte a Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület (ÉKE) csütörtökön az MTI-vel. Talán nem is csoda, hogy előkerült ez az érvelés, hiszen ahogy a mai részletes elemzésünkben is kitértünk rá, az első sokkot a szakmunkások hiánya, a látványos csúszások és a szárnyaló bérek jelentették. Csak egy példa, a hidegburkolás esetében a nettó munkadíj 2019-ben még 3500-4000 forint körül mozgott négyzetméterenként, ez a díj 2021 tavaszán a vidéki megyeszékhelyeken 8000, a fővárosban és vonzáskörzetében már akár 10 000 forintra emelkedett, júliusban pedig már helyenként elérte a 12 000 forintot.