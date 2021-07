Tízéves nosztalgia: duplázódtak a lakásárak Magyarországon

Egy évtized alatt 100%-os dráguláson mentek keresztül a hazai lakásárak, ez a "duplázódás", még EU-s összehasonlításban is kiugró mértékűnek számít. Egy-két ország van csupán - Észtország és Luxemburg -, ami ilyen időtávon még ennél is magasabb számokat tudott produkálni. A bérleti díjak 2010 és 2021 első negyedéve között több mint 40 százalékkal nőttek, ezzel a kétszámjegyű növekedéssel azonban elől, de nem az EU-s lista legelején szerepel Magyarország.

A magyar bérleti díjak, valamint a lakásárak változásával nem is olyan régen több cikkben is foglalkoztunk, most azonban az EU-s változásokról tett közzé friss adatokat az Eurostat. Az egy évtizedes összehasonlításból kitűnik, hogy 2010 és 2011 második negyedéve között a lakásárak és a bérleti díjak az EU-ban hasonló pályát követtek, 2011 közepe óta azonban ez teljesen megváltozott: míg a bérleti díjak 2021 első negyedévéig tartó időszakban folyamatosan emelkedtek, addig a lakásárak jelentősen ingadoztak.

A 2011 második negyedéve és 2013 első negyedéve közötti erőteljes csökkenést követően a lakásárak 2013 és 2014 között többé-kevésbé stabilak maradtak. Ezután 2015 elején gyors emelkedés következett be, és azóta a lakásárak sokkal gyorsabb ütemben emelkednek, mint a bérleti díjak.

A legfrissebb, 2021 első negyedéves számítások alapján a növekedés folytatódott az EU-ban, így 2020 negyedik negyedévéhez képest a kiadó lakásokért 0,4, míg az eladókért 2,2 %-kal kellett többet fizetni átlagosan.

Több mint 10 éves összehasonlításban ez azt jelenti, hogy a bérleti díjak 15,3%-kal, a lakásárak pedig 30,9%-kal emelkedtek.

Forrás: Eurostat

Észtország az első, Magyarország a harmadik helyre csúszott

2021 első negyedévét a 2010-es évhez hasonlítva az látható, hogy a lakásárak 23 tagállamban emelkedtek, négyben pedig csökkentek, a legnagyobb mértékben Észtországban (+126,8%) és Luxemburgban (+108,2%). Ezzel pedig Magyarország visszacsúszott a harmadik helyre a hosszú távú drágulást tekintve, többek között az elmúlt egy évben végbement korrekció, stagnálás hatására. Fél évvel korábban ugyanis még arról számoltunk be, hogy az észt - akkor még 105%-os - emelkedést szorosan követi Magyarország 92,2%-kal, és csak ezután következik Luxemburg (90,5%) a 2010 és 2020 harmadik negyedéves számok alapján.

Mostanra a magyar lakásárak közel 100%-os emelkedésen vannak túl, ami azt jelenti, hogy 2010 óta duplázódtak az átlagos lakásárak.

Volt olyan ország is, ahol csökkenés volt megfigyelhető, így például Görögországban (-28,1%), Olaszországban (-14,4%), Cipruson (-8,9%) és Spanyolországban (-4,8%).

A bérleti díjak esetében a mintázat eltérő volt, ha 2021 első negyedévét összehasonlítjuk a 2010. évivel, akkor 25 uniós tagállamban emelkedtek az árak, kettőben pedig csökkentek, a legnagyobb mértékben Észtországban (+140,4%), Litvániában (+108,6%) és Írországban (+63,3%). Csökkenést Görögországban (-25,2%) és Cipruson (-3,8%) regisztráltak.

Magyarországon a bérleti díjak emelkedése nem kiugró 10 éves távlatban és az EU-s összehasonlításában, ugyanakkor még így is a lista elején szerepel az ország, mintegy 43%-os növekedéssel. Ez gyakorlatban azt jeleni, hogy most egy 120 ezer forintért kibérelhető lakás, 10 évvel korábban nagyjából 84 ezer forintba kerülhetett havonta.

Forrás: Eurostat

Címlapkép: Getty Images