Tovább menetelnek a lakbérek - Az országos és a budapesti bérleti díjak is emelkedtek

Júniusban is folytatódott a lakbérek emelkedése, az országos bérleti díjak 1,6%-kal, a budapestiek pedig 1,8%-kal voltak magasabbak, mint egy hónappal korábban. Egy éves összehasonlításban a kínálati árak is is magasabbak lettek a tavalyinál, amire az elmúlt egy évben nem volt példa. A budapesti kerületcsoportok közül egyedül a pesti külső kerületekben stagnáltak az árak, az előző hónaphoz képest a legnagyobb áremelkedést (2,8%) a pesti átmeneti kerületekben lehetett mérni - derül ki a KSH–ingatlan.com-lakbérindexéből.