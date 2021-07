Az importokra is vonatkozik a bejelentési kötelezettség - újabb részletek derültek ki az építőipari rendelkezésekről

Importokra is vonatkozó engedélykötelesség és szeptember után is velünk maradó intézkedések - új részleteket tudtunk meg a kormány alapanyaghiányt és alapanyagár-emelkedést célzó intézkedéseiről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építésügyi kollégiumának ülésén. A rendelkezések részleteiről Gyutai Csaba kormánybiztos ismertetett új információkat.

Sajtónyilvános ülést tartott a Kereskedelmi és Iparkamara Építésügyi kollégiuma, ahol Gyutai Csaba kormánybiztos és az ÉMI vezérigazgatója (aki az építésgazdasági folyamatok, különös tekintettel az alapanyagár-változásokkal kapcsolatban meghozott kormányzati vállalásokat koordinálja) adott részletesebb tájékoztatást a kormány építésgazdaságra vonatkozó intézkedési csomagjáról.

Mint ahogy azt mi is több cikkben megírtuk már, a kormány július elején jelentette be, hogy komoly erőkkel fog fellépni az építőiparban tapasztalható drasztikus alapanyagáremelkedéssel szemben. A fellépés olyan intézkedésekben nyilvánult meg, mint a bányászati cégekre vonatkozó extraprofitadó és az építőipari felhasználású alapanyagok és termékek exportjának korlátozása.

Gyutai Csaba elmondása szerint ezekre az intézkedésekre azért van szükség, mert az építőiparban óriási kereslet mutatkozik a bővülésre. A konkrét statisztikák alapján az építőipar ugyanis nagyszerű számokat produkál: a termelés májusban 18,7%-kal volt magasabb a 2020-as adathoz képest, ami azt jelenti, hogy a pandémia okozta sokkot a szektor majdnem teljesen ledolgozta. Év végére elérhető a 2019-es kibocsátási szint is - mondta a kormánybiztos. A megkötött szerződések állományában további 11,8%-os növekedést tapasztalhatunk, tehát a szektornak bőven lenne munkája.

Azt szeretnénk, hogy a Magyarországon működő alapanyag- és építési termékeket gyártó vállalkozások elsősorban és legelőször a hazai piaci igényeket elégítsék ki és csak utána vigyék külpiacra a termékeiket

- hangsúlyozta Gyutai Csaba. Az iparágnak kiemelt figyelmet szentel a kormány, hiszen ahogy a kormánybiztos azt a Portfolio Építőipar 2021 konferenciáján is elmondta, a teljes építésgazdaság volumene a magyar gazdaságban az autóiparéval vetekszik (a GDP 11-12 százalékát adva).

Az intézkedések részletei

A lentebb részletezett intézkedések kapcsán fontos kiemelni, hogy Koji László az ülésen külön hangsúlyozta, hogy a rendelkezések ugyan csak szeptember 30-ig érvényesek, de

már dolgoznak a határidő meghosszabbításán.

A bányászati szektort az eddig ismert bányajardékon túl érinti az az intézkedés is, miszerint a kormány

azoknak a vállalkozásoknak, akik kitermelési joggal rendelkeznek, kötelezővé tenné, hogy egy éven belül kezdjék meg újra a kitermelést.

Az intézkedés célja, hogy minél több szereplő legyen a bányászati piacon, ezzel is lenyomva az árakat - mondta Gyutai Csaba. Fontos részlet, hogy azoknak a bányáknak, akik a rendelet hatályba lépése előtt megszerezték a műszaki üzemi tervüket, azoknak minimum 50%-os üzemszerű kitermelés megkezdése lesz kötelező, aki viszont csak a hatálybalépés után, azoknak 100%-on kell elkezdeniük a működést.

A stratégiai jelentőségű termékek fuvarozása kapcsán kiderült, hogy 92 termékkel bővül az EKÁER-be bejelentendő szállítmányozott termékek köre - a 92 nyersanyag és termék értelem szerűen mind stratégiailag fontos építőipari nyersanyagokat és termékeket tartalmaz, melyek árait és forgalmát a NAV közelebbről is vizsgálni szeretné.

Az ülésen többször is hangsúlyozták, hogy az EKÁER-be bejelentendő termékek nem azonosak az exportengedély-köteles termékek és anyagok körével - két külön intézkedésről van ugyanis szó.

A kiviteli engedély kapcsán a szállítmányok regisztrációs folyamatáról tudtunk meg további részleteket. Gyutai Csaba elmondása szerint a cégek az epapir.gov.hu oldalon tudják bejelenteni a kivinni kívánt termékeiket, amiket aztán az ITM-ben felülvizsgálnak. A stratégiai termékek forgalmi- és kockázati vizsgálaton mennek keresztül, az engedélyt csak ezek után adják meg. Fontos szempont, hogy amennyiben ugyan stratégiai fontosságú terméket visz ki valaki, viszont az nem építőiparú felhasználású, úgy azt engedéllyel továbbra is lehet exportálni. A stratégiai fontosságú, építőipari felhasználású termékekre viszont a kormány élhet az elővásárlási jogával.

A regisztrációs oldalon továbbá a piaci szereplők jelezhetik, hogy milyen termékkörben érzékelnek hiányt – az eddigi bejelentésekből az látszik, hogy a legnagyobb hiányosságok a fa- és fűrészáru, az acél és a szálas szigetelőanyagok terén vannak.

Az importokra is vonatkoznak a rendelkezések

Az ülés során felmerült továbbá a kérdés, hogy a kormányzati intézkedések hogyan érintik az importált árukat. Gyutai Csaba elárulta, hogy az importokra ugyan úgy vonatkoznak a rendelkezések, azaz a kritikus építőipari termékek és nyersanyagok az importok terén is engedélykötelesek - ha nem építőipari felhasználásra hozták be a termékeket, akkor könnyen és nagy mennyiségre is megkapják a szereplők az engedélyt.

