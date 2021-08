Fej-fej mellett a kisvárosok és Budapest: itt zajlik a legtöbb lakásvásárlás

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Érezhetően megnőtt a lakásvásárlási kedv az év elején, amit most a KSH statisztikái is alátámasztanak. Mintegy 15 százalékkal több adásvételt bonyolítottak le egymás között a régi és leendő tulajdonosok 2021 első negyedévében, mint 2020 első hónapjaiban. Bár az eddig összeszámolt szerződéskötések száma ugyan még csak 20 ezerre tehető, az már a kezdeti számokból is látszik, hogy a megyeszékhelyek helyett, még mindig inkább a kisebb településeken adják el a legtöbb lakóingatlant. Ugyanakkor Budapest súlya is egyre inkább tér vissza, számottevően nőtt ugyanis a fővárosi vásárlások aránya.