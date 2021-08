Ez készül a Balaton környékének legnagyobb fejlesztésében!

A Balaton több mint 150 éve tölt be központi szerepet a hazai turizmusban. A rendszerváltást követően ugyanakkor komoly átalakulás ment végbe a régió idegenforgalmában. Egyfelől felszámolták a kiemelt helyen lévő állami, önkormányzati és vállalati üdülők egy jelentős részét, miközben kinyílt a világ a magyar utazók számára, a tenger vonzása pedig sokakat megbabonázott. Ennek következtében jött egy olyan periódus, amikor a kevésbé fejlett, szolgáltatásban szegényesebb, korábbi presztízséből vesztett Balaton már nem volt annyira vonzó. Az elmúlt 5-10 évben azonban reneszánszát éli „a magyar tenger”, amire a világjárvány eddigi másfél éve egy nagy adag lendületet még rá is tett, és nem csak a magánvásárlások és fejlesztések szaporodnak, hanem egyre több, egykor működő, de az elmúlt évtizedekben használhatatlanná vált, romos állapotban lévő épület, terület újul meg. Jelenleg a balatoni régió legnagyobb fejlesztését hajtja végre a balatonvilágosi egykori Club Aliga területén az Appeninn Nyrt. közvetett többségi tulajdonában lévő PRO-MOT Hungária Kft. A fejlesztés irányítója, a cég ügyvezetője Budvári Róbert a Portfolio-val osztotta meg elsőként a beruházás legfrissebb részleteit.

Civil szervezetek vészharangot kongatnak a Club Aliga fejlesztése kapcsán. Attól tartanak, kiváltságosoké lesz ismét a Balaton legértékesebb partszakasza.

Vállalatunk balatonvilágosi vízparti fejlesztésében olyan vízparti rekreációs parkot hozunk létre, amelyben a vízi és szárazföldi szabadtéri sportoké, a gasztronómiáé és a kulturális élményeké a főszerep. A fejlesztés egyik központi eleme a jelenlegi strand, amely a jövőben is látogatható lesz a nagyközönség számára. A helyi lakosok és nyaralótulajdonosok a továbbiakban is a korábbi kondíciókkal használhatják a strandot. Nincs, és nem is volt szándékunkban elzárni a fürdőzők elől a strandot. Minden ezzel kapcsolatos híresztelés csupán hangulatkeltés. A Club Aliga névhasználat arra a sztereotipiára utalt, melyben a terület csak egy bizonyos kör számára elérhető. Éppen ezért a hely adottságaira, nyitottságára utalva terveink szerint

a jövőben az üdülőközpont Aliga Liget néven várja az idelátogatókat.

Budvári Róbert, kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

A kiemelő kormányrendelet olyan jogosultsággal ruházta fel önöket, amellyel az értékes vízparti parkot gyakorlatilag teleépíthetik. Azért ez ad némi okot az aggodalomra.

Sem a beépítési mutatók, sem pedig a magassági mutatók terén nem tervezünk élni a rendelet nyújtotta lehetőségekkel. A beruházás négy meghatározó elemből áll, amelyek a jelenlegi Club Aliga területét egy szezonális kihasználtságú létesítményből, egy egész évben működő komplexummá változtatják majd. Célunk, hogy integráljuk a partszakaszt Balatonvilágoshoz. A létrejövő munkahelyek pedig stabil megélhetést biztosítanak majd az itt élőknek és jelentős adóbevételeket is generálnak majd Balatonvilágosnak. Hisszük, hogy a fejlesztés a Balaton déli kapujává emeli ezt a páratlan somogyi települést.

Melyek az ön által említett fejlesztési elemek?

A fejlesztés központi eleme az úgynevezett Agora. Célunk, hogy létrehozzunk egy központi közösségi teret, amelyhez különböző retail- és gasztro funkciók kapcsolódnak: étterem, kávézó, bár, borszaküzlet, szuvenírbolt és hajósszaküzlet, egészségügyi funkcióval kiegészítve. A kertmozi épületét megtartva, azt felújítva alakítanánk át egy nagyjából 500 férőhelyes, multifunkcionális szabadtéri kulturális rendezvényhelyszínné. Terveink szerint egy olyan szabadtéri központot alakítunk ki, amely egyaránt alkalmas a szezonban állandó nappali és esti kulturális programok megrendezésére.

Ugyancsak anyavállalatunk projektje a magaspart felett megépülő 104 szobás szálloda, amelyhez kapcsolódik egy 58 apartmanházból álló resort is. A komplexumban egy 450 négyzetméteres étterem és kávézó is helyet kap, ami egyszerre 250 főt tud majd kiszolgálni. A partszakasz nyugati részén pedig lakóingatlanokat hozunk létre.

Agora projekt koncepcióterve, kép forrása: Appeninn

Ilyen tervek mellett miért volt szükség az önkormányzattal folytatott tárgyalások bennfentessé nyilvánítására?

A fejlesztést megvalósító PRO-MOT Hungária Kft. közvetett többségi tulajdonosának, az Appeninn Nyrt.-nek – a működési formájából adódóan – szigorú európai uniós rendelkezéseknek, jogszabályi feltételeknek kell megfelelnie olyan információk tekintetében, amelyek alkalmasak lehetnek az anyavállalat részvényeinek értékének befolyásolására. A Balatonvilágos Község Önkormányzatával történt előkészítő egyeztetéseken elhangzott egyes információk is ilyen információnak minősültek akkor. A tárgyalások bizonyos részleteinek idő előtti nyilvánosságra kerülése alkalmas lett volna a részvények árfolyamának befolyásolásra, ezért volt szükség az információk bennfentes kezelésére.

Milyen visszajelzéseket kapott a projekt a helyi lakosoktól?

Az elmúlt időszakban két ízben is kikértük a balatonvilágosi emberek véleményét a fejlesztéssel kapcsolatban, a Club Aliga honlapján elérhető online kérdőíven keresztül. A beérkezett több mint 300 visszajelzés azt mutatta, hogy az emberek támogatják a fejlesztési elképzeléseket, és komoly igény mutatkozik arra, hogy a Club Aliga szolgáltatásai tovább bővüljenek a köz számára is elérhető, magas minőségű kereskedelmi-, vendéglátó- és szórakoztató funkciójú létesítményekkel. Az új funkciók létrehozása pedig munkahelyeket is teremt, így visszacsábíthatja a településre a fiatalokat, akik álláslehetőségek híján Székesfehérváron és más nagyvárosokban próbálnak egzisztenciát építeni. A fejlesztésünk emellett a helyi vállalkozásokra is pozitívan hat, hiszen egy ekkora beruházás köré komoly szolgáltatási háló szükséges, amely jelenleg nem áll rendelkezésre, valamint a gazdaság szezonalitását is kiegyenlíti.

A Club Aliga kikötője az első balatoni kikötők egyike volt. Egy korábbi nyilatkozatában azt mondta, hogy a fejlesztés katalizálni fogja a hajózási kultúrát is.

A balatonaligai kikötő anno valóban az elsők között volt. Elhelyezkedése, adottságai okán a hazai hajós élet egyik főhadiszállásaként tartották számon. Az 1980-as évek elején épült kikötő kétmólós, egy medencés, nagy- és kishajók fogadására alkalmas közforgalmú létesítmény. Jelenleg a kikötő 170 darab kishajó kikötésére alkalmas, amelyből három hajóhely vendéghelyként funkcionál.

A kikötő jelenleg túlterhelt, de ami ennél is nagyobb probléma, hogy az állaga erőteljesen leromlott. A fejlesztésünk eredményeként a kikötőben található hajóhelyek száma 213-ra bővül majd, így 12 vendéghajóhely áll majd rendelkezésre. A kikötő organikusan fog fejlődni a területtel. Első ütemben a kikötői infrastruktúra újul meg a meder korszerűsítésével és a kiszolgáló létesítmények szolgáltatás-fejlesztésével. Turisztikai szempontból fontos lépés lesz a nagyhajós forgalom fejlesztése, amelynek köszönhetően a település a víz felől is nagyon jól megközelíthetővé válik. Reményeink szerint a későbbiekben a menetrend szerinti hajók fogadása is megvalósulhat. Érdekünk, hogy a nagyközönség minél szélesebb körben használja a megújult kikötő szolgáltatásait a jövőben.

A költségek tekintetében mit lehet tudni a projektről?

A kikötő fejlesztése és az Agora projekt több mint 7 milliárd forintból valósulhat meg, amelyből kétmilliárd forintot a Kisfaludy program nyertes pályázatának köszönhetően használhat fel társaságunk.

Az Agora a település főterének funkcióját is hivatott betölteni a hozzá kapcsolódó látványlifttel és a multifunkcionális kulturális központtal. Ebbe természetesen a komplexumot kiszolgáló úthálózat fejlesztése, a parkolók kialakítása is beletartozik. A szálloda bekerülési költségei a jelenlegi információim szerint a fenti összeg többszörösét teszi ki. Természetesen, mint minden fejlesztésnél, körülmények vagy a tervek módosulásával a költségek is változhatnak. Egy ilyen volumenű beruházásnál a fejlesztőknek fel kell készülnie ezekre a helyzetekre is.

Úgy gondoljuk, hogy a projekt össztársadalmi haszna jelentős, hiszen a projektnek köszönhetően úgy adhatjuk vissza az évtizedekig elzárt, majd elhanyagolt területet a magyar embereknek, hogy az hosszú távon is fenntartható, egész évben használható turisztikai érték maradjon.

A cikk megjelenését az Appeninn Nyrt. támogatta.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio