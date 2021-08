Méghogy Budapesten drágák a lakások? - Jobb ha körbenézel a szomszédban

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Továbbra is magasan az élen jár Magyarország a EU-s lakásáremelkedések mértékét tekintve. 2021 első negyedévében 188%-os lakásárindexről számolt be a KSH hazánkat illetően, vagyis 2015 óta 88%-os dráguláson mentek keresztül az országos lakóingatlanárak. Összehasonlításképpen: az átlagos EU-s lakásárindex 131,7%, és ezen belül is a magyar piac után következő legerősebb emelkedést produkáló ország Luxemburg, 166,9%-os index mellett. Alacsony bázisról persze nem nehéz gyorsan növekedni, és úgy tűnik, hogy még van hová: szintén EU-s mércén Magyarország az alsó negyedben helyezkedik el a budapesti, kifejezetten nagy alapterületű lakásokra vonatkozó átlagos négyzetméterárak tekintetében.