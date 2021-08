Folytatódik az őrület az ingatlanpiacon - Ebben reménykednek a befektetők

Folytatódik a logisztikai ingatlanok iránti őrület, miközben máshol inkább emelkedő hozamokkal és csökkenő árakkal számolnak az ingatlanpiaci befektetők - derül ki a CBRE befektetői körképéből. A felmérésből kiderül az is, hogy a befektetők miben látják a legnagyobb kihívást a következő évekre illetve hol tart az ESG szempontok implementálása az ingatlanpiaci befektetők körében.

Merre mozdulnak a hozamok?

A koronavírus járvány több éves csökkenő trendet tört meg az elvárt hozamok terén az ingatlanpiacon. A felsőkategóriás irodai és logisztikai ingatlanok esetén az elvárt hozamok 2019-ről 2020-ra átmenetileg némileg megemelkedtek, azonban 2021 második negyedévére visszatértek, vagy még alul is múlták a 2019-es hozamszintet. Az irodák esetében jelenleg 5,25%-os megtérülést várnak a befektetők, a logisztikai ingatlanoknál 6,75%-ot. A felmérés szerint mind a két szegmensben várható még további csökkenés.

Az irodapiacon az 'A' és a 'B' kategóriás termékek közötti hozamelvárás-különbség tovább szélesedett, ahogy a befektetők inkább a biztos jövedelemforrásokat termelő termékek felé fordulnak a bizonytalan időkben. A CBRE szerint 2022-re 5,52%-ra is emelkedhet az elvárt hozam.

A raktárak terén mindeközben a magyar befektetői szcéna a kivitelezési árak emelkedésének köszönhetően alacsonyabb hozamokkal, 6,22%-kal számol 2022-re.

A logisztikán kívül mindenhol kedvezőbb árakban bíznak

Az ipari ingatlanok tekintetében a remélt árak tükrözik a hozamelvárásokból kirajzolódó képet. A befektetők mindössze 4%-a kezdeményezne a tárgyalások során a kihirdetettnél alacsonyabb árakat,

míg 31%-uk hajlandó a kért árnál Akár többet is ajánlani

- bizonyítva, hogy hatalmas a verseny ezen a piacon.

Az 'A' kategóriás irodák terén felemás képet mutat a hangulat, ahogy a befektetők 55%-a látna szívesen árengedményt, míg a maradék 45% nem, vagy akár még többet is kínálna az ingatlanért(bár utóbbiak igen kevesen vannak).

A kiskereskedelmi ingatlant árulók nincsenek túl jó helyzetben, mivel a befektetők itt igen komoly áreséssel számolnak - a befektetők 15%-a reménykedik 30%-os árcsökkenésben (a járvány előtti árszinthez képest). A belvárosi kiskereskedelmi ingatlanok esetén a befektetők 85%-a vár valamennyi kedvezményt, a hipermarketek esetén összesen 75%.

Mi árnyékolja be a piacot?

A CBRE felmérésében azt is kikutatta, hogy mit gondolnak a befektetők, mi jelenti jelenleg a legnagyobb kihívást a piacon a következő 12 hónapban. A fenti várakozások nyomán talán nem meglepő, hogy a megkérdezettek 69%-a véli úgy, hogy az eladói és a vevői elvárt árakban tapasztalt diszkrepancia okozhatja a legnagyobb gondot a piacon.

A termékek elérhetősége mindig is fejtörést okozott a befektetőknek – 2019-ben 39%-uk jelölte ezt meg jelentős problémaként. Az elmúlt másfél évben komoly hullámvasutat járt be a kérdés megítélése: 2020-ban a befektetők mindössze 12%-a vélte ezt problémának, míg 2021-ben már 57%-uk.

A pozitív üzleti hangulat ellenére a tavalyihoz hasonló mértékben (tavaly 32, idén 30%) aggódnak a befektetők a rossz gazdasági kilátások miatt, még annak ellenére is, hogy a gazdaság eddig egyértelműen erős visszapattanást mutat - minden bizonnyal sokan tartanak még esetleges lezárásoktól és abból fakadó gazdasági recessziótól.

A piaci túlkínálatot a válaszadók szintén 30%-a jelölte meg komoly fenyegetésként – ez jelentős növekedés a tavalyi 15 és az azelőtti 10%-hoz képest.

Az ESG szerepe a befektetésekben

Mint ahogy arról már mi is sokat cikkeztünk, az ESG szempontok futótűzként terjednek az ingatlanpiacon a befektetők körében - a felmérésből most megtudhatjuk, hol is tartanak ennek implementálásával a szereplők.

Az elemzés szerint, a válaszadók 35%-a esetében az ESG kritériumok már részét képezik a befektetési stratégiájának, 28%-uk pedig tanulmányozza a szempontrendszer integrálását. Ezek az arányok ugyan körülbelül megegyeznek a közép-európai régiós képpel, azonban messze elmaradnak a nyugat-európaitól – ott az Egyesült Királyság vezeti a ranglistát, ahol a befektetők 90% aktívan alkalmazza az ESG szempontokat, de Franciaország, Hollandia és az északi országokban is mind 70% fölött tanyázik az arány.

