Így nézne ki a Gellért-hegyi sikló a város különböző pontjairól (képek)

Világörökségi hatásvizsgálat készül a Gellért-hegyi sikló tervezéséhez, az UNESCO előírásainak megfelelően. A felméréshez kapcsolódóan olyan látványképek is készültek, amelyek bemutatják, hogy a fővárosi turisztikai látványpontokból hogyan fog látszódni a felvonó.

Néhány hónapon belül elkezdődhet a Gellért-hegyi sikló építése, a beruházás megvalósítására létrehozott projektcég, a Gellérthegyi SIKLÓ Kft. az előkészületek részeként egy komplex világörökségi hatásvizsgálatot készíttet, ennek részeként mutattak be néhány látványtervet. A hatásvizsgálat során a kulturális, történelmi, régészeti, valamint a táj- és természetvédelmi szempontokat is megvizsgálják és ezek mentén tesznek további javaslatokat a beruházó részére.

„A felméréshez kapcsolódóan olyan látványképek is készülnek, amelyek bemutatják, hogy a legfontosabb turisztikai látványpontokból – többek között a Margit hídról, a Parlament mellől, a Vigadó tértől, a és az Erzsébet híd lábától – hogyan fog látszódni a felvonó, mennyiben befolyásolja a meglévő panorámát” – mondta el Walton Imre, a Gellérthegyi SIKLÓ Kft. ügyvezetője.

Az UNESCO 1972-ben elfogadott Világörökség egyezményének célja az emberiség kiemelkedő értékkel bíró kulturális és természeti örökségének megőrzése. Így az egyezményhez csatlakozó államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területükön fekvő világörökségi helyszíneket óvják és megőrzik a későbbi generációk számára is. Magyarország területéről eddig nyolc helyszín került fel a világörökségi listára, köztük Budapest, benne a budai Várnegyeddel, a Duna két partjával és az Andrássy úttal.

A Gellért-hegyi felvonó bejárata a Tabán területén, a Hegyalja út alatt kialakított aluljáróból fog nyílni, és a sikló az Orom utcáig, mintegy 100 méteres szakaszon, a föld alatt fog közlekedni. Innen már egy 3-4 méter magas hídszerkezeten, a felszín felett megy tovább egészen a Citadella sétányhoz csatlakozó, felső állomásig.

A beruházás építési engedéllyel rendelkezik, és folyamatban van egy, a módosuló műszaki tartalom miatt szükséges új engedélyezési tervdokumentáció készítése is.

A módosítás elsődleges oka, hogy az illetékes kerületi önkormányzat ellenzi a korábban a hatóságok által kért buszparkoló megépítését az alsó állomásnál. Ennek eredményeképp nagyobb zöldfelület és kevesebb fakivágás mellett épülhet meg az alsó állomás környezete, a jelenlegi terepszint fölé pedig nem fog épülni semmi. A beruházás előkészítésének megkezdése óta eltelt majd másfél évtized megkívánja a felső állomás épületének terveinek frissítését is. Az alapvető változás, hogy a siklókocsik nem a Citadella sétány szintjére, hanem egy szinttel lejjebb, egy támfal-építménybe érkeznek majd. Ennek köszönhetően az épület a jelenlegi engedélyes tervekhez képest még enyhébb hatást gyakorol majd a környezetére.

A felvonó megépítése azt is lehetővé teszi, hogy a városrész közúti forgalmát rendkívül módon terhelő turistabuszokat kitiltsák a környező utakról. Az idegenforgalmi főszezonban naponta átlagosan 350-400 turistabusz fordul meg a Gellért-hegyen. A rájuk vonatkozó behajtási korlátozás elrendelését követően a városrész útjai jelentős forgalomtól mentesülnek és a levegő minősége is érzékelhetően javulni fog. A Citadella alatti busz- és gépkocsiparkoló teljes aszfaltozott területe is zöldfelületté válhat.

A tervek szerint a felvonó nyomvonalán közlekedő kabinok egyszerre 50 utas szállítására lesznek alkalmasak, kevesebb, mint másfél perces menetidővel. Így a sikló óránként 1200 fő feljuttatását teszi lehetővé a Gellért-hegy tetejére.

A projekt megvalósításának megkerülhetetlen részét képezi egyes fák kivágása is. A beruházásért felelős projektcég jelenleg is rendelkezik fakivágási engedéllyel, de a folyó környezetvédelmi eljárás kapcsán ezt is aktualizálja. Friss favizsgálatot is készíttetett, hogy a mai állapotokat tükrözze a dokumentáció. Ennek eredménye, hogy 94 fa kivágására kér újból engedélyt, amelyek több mint harmadát pusztán az egészségi állapota miatt is ki kell vágni. A fák pótlására azonban a projektcég közel 900 előnevelt, többször iskolázott fát ültet, a pótlás pontos helyét pedig a terület gazdái, illetve tulajdonosai, az illetékes hatóságok, és kezelők fogják kijelölni.

Címlapkép és képek forrása: Gellérthegyi SIKLÓ Kft. A terveket a KÖZTI Zrt. építésziroda készítette.