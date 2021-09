ÉVOSZ: Az építőipar az elmúlt négy évben 35-40%-os bérfejlesztést hajtott végre

Az építőipar az elmúlt négy évben 35-40%-os bérfejlesztést hajtott végre, az őt kiszolgáló kereskedelemben bérfelzárkóztatásra van szükség - állapítja meg az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) közleményében. A szervezet az építőiparról, kiemelt tekintettel az alapanyaggyártási és kereskedelmi alpiacokról közölt helyzetjelentést, melyben az alapanyagárak mérséklődéséről is írnak.

Az alapanyagárak alakulása egész nyáron igazi slágertéma volt az ingatlanpiacra óriási hatással lévő építőiparban. A brutális drágulás láttán a kormánynak is be kellett avatkoznia (ami részben eredményes is volt). Az építőipar és az alapanyagárak aktuális trendjeiről a szakmabeliek legközelebb a Portfolio szeptember 15-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2021 konferenciáján fognak részletesen beszélgetni, a III/A szekció első panelbeszélgetésén, melynek moderátora Kiss Gábor, Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatója lesz.

A beszélgetés további résztvevői:

Az építőanyag-kereskedés behálózza az egész építési folyamatot, helyzete és a kereskedők magatartása meghatározó a megrendelő, a kivitelező számára. Az ÉVOSZ hazai építési piac anyagellátásának helyzetértékelésén az Akker-Plus, a Lambda System, a Materplast, a Piramis és az újHáz társaságok vezetői mellett részt vett Nagy Márton miniszterelnöki főtanácsadó és Gyutai Csaba kormánybiztos is.

A résztvevők hangsúlyozták, hogy az előre nem látott, összességében 30%-os mértékű építőanyag-áremelkedéseket március és augusztus hónapok között meghatározóan az építőanyagok és építési termékek piacán tapasztalt világkereskedelmi folyamatok hatásai okozták. A legnagyobb áremelkedések azoknál a termékeknél voltak (kritikus termékeknél 50-100%), ahol alapvetően importra szorul a magyar építési piac: a fa, az acél, a réz és alumínium, valamint vegyipari alapanyagú termékek ára növekedett drasztikusan. Ezek számszerűsítéséhez az ÉVOSZ a kivitelezők piaci tapasztalatait ismételten felméri.

Az alapanyagárak viszont a szervezet közleménye szerint - összhangban Tibor Dávid, az ÉVOSZ Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának és a Masterplast Nyrt.-nek az elnök délelőtti megszólalásával - a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően sikerült elkerülni az alapanyaghiányt és mérséklődni kezdtek a bányaipari termékek árai, miközben a kedvező világkereskedelmi folyamatoknak köszönhetően

a kritikus termékek áraiban szeptember hó elejétől 10-15%-os ármérséklődés már tapasztalható.

Ha továbbra is lesz elég áru, akkor a gyártók az alapanyagárak csökkenését érvényre fogják juttatni a piacon, és a kereskedők szándéka is az, hogy ahol lehet korrigálni az árakat, ott induljon el az árcsökkenés - mondta korábban a szakértő.

A szervezet közleményében rövid körképet is közölt a hazai építőanyag-kereskedés piacáról. Ebből kiderül, hogy a hazai tulajdonú építőanyag-kereskedések hálózatfejlesztésre és a szolgáltatások további bővítésére készülnek, tanácsadási, raktározási, szállítási és finanszírozási területeken. Az értékesítési rendszerük főként a mikro- és kisvállalkozásokat, valamint a lakosságot szolgálja ki, a magánvevők aránya meghaladja a 70%-ot. A nagy generálkivitelezők aránya az üzleti körükben 3% alatti. A kivitelezői szektorban végrehajtott bérfejlesztésektől a kereskedelmi szektor jelentősen elmarad.

Az építőipar az elmúlt négy évben 35-40%-os bérfejlesztést hajtott végre

- az őt kiszolgáló kereskedelemben bérfelzárkóztatásra van szükség.

A kivitelezők és kereskedők közös várakozása, hogy 2021. év hátralévő részében a távolkeleti beszállítások továbbra is bizonytalanok és drágák maradhatnak. Az anyagellátást elsődlegesen a szomszédos országokból a hagyományos üzleti kapcsolatok révén célszerű megoldani. Az ÉVOSZ az építésgazdasági lánc minden szereplőjétől kéri, hogy a jelenlegi 48%-os nagyságú importfüggőség csökkentésében vállaljon feladatot, melynek ideális mértéke 30% körül lehet.

Az ÉVOSZ tagvállalatainak becslése alapján a jövő évre biztosan erős építési kereslet várható, de már normalizált anyagellátási körülmények között.

Kiemelt cél a hazai építőanyag-gyártás erősítése, amelynek fontos feltétele a középtávú kiszámíthatóság, amely minimum 5 éves időtávra rögzített építési, szabályozási és adózási feltételrendszert jelent, a jelenlegi szabályozás meghosszabbítását alapul véve.

Friss, pozitív intézkedést vár a szakma az MNB zöld hitel programjától, a rozsdaövezeti lakásáfa visszaigénylés lehetőségétől, valamint az építőanyag-gyártási beruházások tőkeigényét segítő állami befektetési alap létrehozásától.

