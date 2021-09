Eladta Váci úti irodaházát a ConvergenCE

Sikeresen lezárta az Árpád Center értékesítését 2021 nyár végén a ConvergenCE. Az Árpád híd és a Váci út szegletében található irodaházat az Investum Kft. vásárolta meg. A tranzakció során a ConvergenCE-t a Cushman & Wakefield képviselte.

“Az épület 2019-es megvásárlása óta újratárgyaltuk a bérleti szerződéseket, kiadtuk az üres területeket, és erős, hosszú távú kapcsolatot építettünk ki az itt otthonra találó cégekkel. Ennek köszönhetően sikerült az üzleti tervben meghatározott céldátum előtt, “off-market” tranzakció keretében értékesítenünk az épületet. Nagyon örülünk annak is, hogy a munkánk itt nem ér véget, hanem korábbi projektjeinkhez hasonlóan folytathatjuk az ingatlan menedzselését annak eladása után is: az új tulajdonos felkérésére továbbra is mi látjuk el az Árpád Center ingatlanüzemeltetési és bérbeadási feladatait." - mondta el Zeley Csaba, a ConvergenCE ügyvezető igazgatója.

