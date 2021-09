Még idén véget érhet a durva áremelkedés az építőipari vállalatok szerint

Az alvállalkozói díjtételek, a saját tevékenységek, valamint az alapanyagárak is tovább nőttek az ÉVOSZ által az építőipari vállalkozások körében készített friss felmérés szerint. Az építőipari alapanyagok, a beépítésre kerülő építési termékek áremelkedése, a munkaerőköltség növekedése különösen nehéz helyzetbe hozta az építési piac valamennyi szereplőjét: a megrendelőket, a tervezőket, és a kivitelezőket egyaránt.

Az árváltozások következtében a legtöbb esetben nem lehet a korábbi vállalási árakon a kivitelezéseket megvalósítani. A kivitelezés alatt lévő létesítmények többségénél a megrendelő és kivitelező csak kompromisszumokkal tudja a piaci áremelkedéseket korrektül kezelni. Sok esetben szükségessé vált a szerződések módosítása, amit az árak korrekciójával, a műszaki tartalom megváltoztatásával vagy a feladatok részleges időbeli átütemezésével valósítottak meg. Koji László, az ÉVOSZ elnöke hangsúlyozta: "Habár az év első felében tapasztalt drasztikus árváltozások mértéke mára csökkenni látszik, részben a kormányzati intézkedések hatására, 2021 év vége előtt nem lehet arra számítani, hogy a visszatérhetünk az év eleji árakhoz."

Property Investment Forum 2021 Az építőipar helyzetéről is lesz szó a szeptember 15-ei Property Investment Forumon. A programért kattints!

Az ÉVOSZ 400 építési vállalkozás megkérdezésével mutatja be a tervező, kivitelező, mérnöki vállalkozások, valamint az építőanyag-gyártók, és -kereskedők által tapasztalt helyzetet. A megkérdezettek mintájában kis-, közép- és nagyvállalkozások egyaránt szerepeltek, országos lefedettséggel. A válaszadók 75%-a a kivitelezésben dolgozik, fele budapesti vagy pest megyei székhellyel rendelkezik.

Budapesten a 2021. I. félévi építőanyag-árak és a szolgáltatások díja kisebb mértékben emelkedett, mint vidéken, ez a különbség a második félévben a várakozások szerint kiegyenlítődik.

A cégek nettó árbevétele az előző évhez képest jobban csökkentek a budapestiek körében, mint az ország többi területén működő vállalkozásnál. Országosan átlagosan 6 %-kal emelkedett az ágazatban működők árbevétele.

Az árbevétel csökkenéséről elsősorban a budapesti vállalkozások számoltak be, nekik viszont az árbevétel-arányos jövedelmezőségük magasabb szintet képvisel. A jövedelmezőség az idei évben a válaszadók közel felénél várhatóan nem fog javulni, sőt a fővárosiak inkább a jövedelmezőség csökkenésére számítanak.

A felmérés eredménye jól tükrözi, hogy a kivitelezők az áremelkedés meghatározó részét nem tudták érvényesíteni vállalási áraikban, azokat kénytelenek a nyereség rovására elkönyvelni. Az alacsony jövedelmezőségi szint egyébként is a piaci szereplők közül főleg a kivitelezőknél tapasztalható, 10% feletti értékről inkább az építőanyag-gyártók és -kereskedők számolták be. „A válaszadók a tevékenységüket akadályozó tényezőként elsősorban az építőanyagok árának nem várt mértékű emelkedését, és az európai szinten is tapasztalható beszerzési nehézségeket említették az évek óta jelen lévő szakmunkáshiánnyal együtt.” – tette hozzá az ÉVOSZ elnöke.

A vállalkozások az év hátralévő részében az építőanyag-árak megtapasztalt nagy mértékű emelkedésének megtorpanásában bíznak - minden vizsgált termék és szolgáltatás tekintetében. A magas szinten mozgó építési kereslet megfelelő minőségű kielégítéséhez fontos tényező a kiegyensúlyozott, kiszámítható építőanyag-piac, mely a közeljövőben remélhetőleg a régi mederbe kerül. Ehhez szükséges lépés az import áruk arányának csökkentése, illetve az szükséges import szomszédos, közeli országokból történő biztosítása.

Címlapkép: Getty Images