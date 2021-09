Ideje a felújítások felé fordulnunk az új lakások helyett?

Egyszerű hype vagy fundamentális változás? Szabályozás nélkül is megoldja a zöld átállást az ingatlanpiac? Valóban minél több új lakásra van szükségünk a hazai ingatlanállomány fenntarthatóvá tételére, vagy ideje lenne már a felújítást is ösztönözni? Ezekről az égető kérdésekről értekeztek az ingatlanszakma fejlesztői és befektetői oldalát egyaránt képviselő szakemberek a tegnapi Property Investment Forum 2021 konferencián. Mint az a válaszokból kihallatszik, ki-ki a maga módján oldaná meg zöld átállást.

Egyszerű hype vagy fundamentális változás a zöld átállás?

A panelbeszélgetés első kérdéseként Fábián Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, a beszélgetés moderátora, afelől érdeklődött beszélgetőtársainál, hogy szerintük valóban fundamentális változást hoz-e a zöld átállás, vagy pusztán egy hype az egész?

"Véleményem szerint valóban van most egy hype ezzel kapcsolatban, de közben azt is gondolom, hogy azok akik ezt valóban komolyan gondolják, ők tényleg elindítottak valamit. A nemzetközi téren és itthon is elindult egy fundamentális változás - mondta Csobádi Ákos, a BDO Magyarország pénzügyi és ingatlan tanácsadásért felelős ügyvezetője. Az átállás gyermekbetegségei kapcsán még hozzátette, szerinte nagy probléma, hogy nem egyértelmű, hogy mit is nevezünk zöldnek. "Túl sok a különböző minősítés, a cégek pedig azt fogják megszerezni, amit ők a legkönnyebben tudnak teljesíteni" - magyarázta.

Deák Tamás, az Erste Bank ingatlanfinanszírozási vezetője nem spórolná ki a fundamentális szót a téma kapcsán. "Az a ritka állapot van, hogy tombol a piacon az alzlról jövő kezdeményezés, a szabályozó pedig próbál lépést tartani a folamattal és medret adni neki. Mindeközben kialakult egy társadalmi konszenzus is, hogy a technológiai fejlődésen keresztül majd úgyis választ találunk a problémára".

"Elindult az átállás, de még sok a teendő. A szabályozói oldalról is vannak jó ötletek, jó kezdeményezések, de még mindig nagyon sok mindent lehet tenni" - mondta Dr. Schweizer Edina, Partner - Head of CEE Banking and Finance, Noerr.

Megoldja a piac, vagy kell a szabályozás is?

"Vannak még gyermekbetegségei a piacnak – ti mit láttok mik ezek és hogyan lehet ezeken túllépni? Tud ez kizárólag piaci alapon működni, vagy itt a szabályozó nélkül ez nem történik meg az átállás?" - tette fel a kérdést Fábián Gergely.

A fenntarthatóság pont az a kérdés, amit a piac nem tud önmaga megoldani,

hiszen az önmagában nem érné meg a profitmaximalizálásra törekvő cégeknek. "A cégek profitmaximalizálás jegyében működnek, az átállás pedig pénzbe kerül. Ez a cégeknek inkább csak akkor éri meg, ha kellő állami támogatásokat kapnak" - fogalmazta meg véleményét Schweizer Edina.

"Mi úgy látjuk, hogy a bérlők egy részénél határozottan megjelennek az ESG szempontok és a fenntarthatósági minősítések, mint elvárások" - mondta Horváth Csaba, Chief Financial and Investment Officer, Market Asset Management Zrt. A magas elvárások miatt a Market BudaPart projektjénél is rengeteg fenntartható és zöld megoldást kellett alkalmazniuk - ilyenek voltak a kerékpártárolók és elektromos autó töltőállomások, minél kevesebb föld elszállíttatása (CO2 megtakarítás jegyében), valamint a térkövek fény- és hővisszaverésének energiatakarékos megtervezése.

Megéri mindez nekünk piaci alapon? A válasz erre, hogy a lakóknak megvan az igénye, hogy ilyen fenntartható városnegyedbe költözzenek.

- zárta gondolatait Horváth Csaba.

A magyar piac és a nemzetközi minták

"Magyarország ebben a tekintetben éllovas a régióban. A zöld pénzügyi programokkal is jól állunk, elég ha csak az állami és a vállalati zöldkötvény-kibocsátásokra gondolunk, valamint az MNB-nek is vannak jó ötletei, mint például a Zöld Otthon prorgam" - vélekedett Schweizer Edina. Hozzátette: várja, hogy ne csak kötvényoldalon legyen zöldülés, hanem elindulhatna például a "green lending" is.

"Osztom Edina véleményét, az MNB kezdeményezései nagyon progresszívek. Egyik problémánk viszont, hogy amikor mi hitelezünk egy zöld kezdeményezést, akkor kapunk egy nagy tőkeoldali kedvezményt az MNB felől, ha viszont máshogy finanszíroznánk a céget, akkor nem kapunk ilyen kedvezményt" - mondta Deák Tamás.

"Ti akkor piaci alapon nem adnátok zöld hiteleket, csak állami támogatással?" - csattant fel a kérdés Edina felől az Erste ingatlanfinanszírozási vezetője felé. "Természetesen ugyanúgy adnánk zöld hiteleket. A kérdés csak az, hogy vajon 5-10 év múlva is piacképes lesz-e az az ingatlan, amire a hitelt nyújtjuk. Ami kedvezményt kapunk, azt próbáljuk is tovább adni az ügyfélnek" - reagált Deák Tamás.

Minél több új épület, vagy felújítás kellene?

"Hol látnak nagyobb lehetőséget az ingatlanállomány zöldítésében – minél több új épület, vagy a régiek felújátására kellene helyezni a hangsúlyt?" - tette fel a kérdést a beszélgetés moderátora.

"A szabályozónak sokkal könnyebb az új épületeket megfogni, azokhoz kedvezményeket csatolni, a felújításoknál sokkal nehezebb megragadni, hogy pontosan mit is kellene szabályozni. Én az új épületek mellett teszem le a voksomat" - szögezte le Csobádi Ákos.

"Az ingatlan az egyik legnagyobb felelőse a co2 kibocsátásnak a közlekedés mellett. A legnagyobb károsanyagkibocsátás-csökkentést teljesen új városrészek tervezésével lehet elérni, ahol az ingatlanok mellett a közlekedésre is hatással lehetünk. Valamit persze kezdeni kell a száz éves bérházakkal is, de ott sem házanként kell haladni - fogalmazta meg álláspontját a Market Asstettől Horváth Csaba.

Nem mindenki értett viszont egyet azzal, hogy az ingatlanpiacon az új építésű házak lennének a legjobb eszközök a zöldülésre: "Van egy 4 milliós ingatlanállományunk, míg erre minden évben mindössze 20-25 ezer új ingatlan épül.

Károsnak tartom, hogy a támogatások a keresletet az új építésűek felé tolja el, miközben ha hasonlóan támogatnánk a felújításokat is, akkor sokkal nagyobb hatást érhetnénk el.

- hangsúlyozta véleményét Schweizer Edina. Hozzátette, szerinte a regulátornak óriási lehetősége van itt pusztán a volumen miatt.

Ezzel egyetértően kért szót még Deák Tamás is, aki szerint az új épületeket már sikerült megszólítani, most már ideje lenne régieket is felújítani. "A kérdés csak az, hogy hogyan tesszük fenntarthatóvá azokat épületeket, amikét érdemes megőrizni."